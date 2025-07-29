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Новини Візит африканських послів до окупованого Криму
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Посли трьох африканських країн прибули до окупованого Криму: МЗС засудило візит

Африканські посли відвідали окупований Крим Реакція МЗС України

Посли трьох африканських країн - Чаду, Гвінеї та Бурунді - приїхали до окупованого Криму. МЗС України засудило цей візит.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.

Так, 28 липня тимчасово окупований півострів відвідали дипломати з Бурунді - Жозеф Нкурунзіза, Гвінеї - Ньянкой Хаба та Чаду - Адам Бешир Махамуд.

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За даними російських пропагандистів, їм презентували економічний, промисловий і науковий потенціал Криму.

У МЗС України відреагували на цей візит.

"Цей візит є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, включно з резолюцією 68/262 "Територіальна цілісність України", а також законодавства України. Такі дії суперечать загальновизнаним принципам поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав і підривають зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на припинення російської агресії та відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру.

Російська Федерація продовжує використовувати дипломатів третіх держав у цілях пропаганди та намагається створити ілюзію "визнання" незаконної окупації українського півострова", - йдеться в заяві міністерства.

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У МЗС закликали іноземних дипломатів суворо дотримуватися норм міжнародного права, поважати територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів та утримуватися від дій, що можуть бути розцінені як пряме чи опосередковане схвалення злочинів держави-агресора.

"МЗС України розраховує, що іноземні уряди нададуть належну оцінку діям своїх представників, які своїми необдуманими вчинками шкодять двостороннім відносинам з Україною та репутації власних держав на міжнародній арені.

Українська сторона залишає за собою право вжити необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на зазначені недружні дії, а також ініціюватиме внесення згаданих осіб до санкційних списків", - підсумували там.

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Автор: 

Африка (315) Крим (14204) МЗС (4233) окупація (6792)


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Топ коментарі
+10
в як тут не стати расистом?🍌
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29.07.2025 14:14 Відповісти
+9
Чаду, гвінеї та бурунді продовольство більше не продавати.
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29.07.2025 14:07 Відповісти
+8
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29.07.2025 14:16 Відповісти
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Чаду, гвінеї та бурунді продовольство більше не продавати.
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29.07.2025 14:07 Відповісти
Приїхав кістяк майбутньої, путєнської цівілізації.
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29.07.2025 14:09 Відповісти
голодупі завітали до безголових. Цім афрікосам, хоч до пекла аби щось пожрати. Приїхали по вкрадене зерно
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29.07.2025 14:34 Відповісти
Та ви що?!
Там гутєріш в оон, який досі не помічає злочинів кацапів, просто на гівно зійде.
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29.07.2025 14:48 Відповісти
А представники Тумбо - Юмбо шо не доїхали?
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29.07.2025 14:10 Відповісти
Африканські плебеє завжди мали зрадливу репутацію.
Вони лижуть зад тим, хто їх постійно стігає нагаєм та жрати через раз дає!
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29.07.2025 14:11 Відповісти
в як тут не стати расистом?🍌
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29.07.2025 14:14 Відповісти
То не ставай ! абізяни не переймаються емоціями європейців, вони просто приїхали подивитись на проросійських "наташшааа" і в плані статевого "м'яса" і в плані нямки ))
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29.07.2025 14:36 Відповісти
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29.07.2025 14:16 Відповісти
а що будуть вимагати оці "волонтери" за КВт/год електрики ?
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29.07.2025 14:37 Відповісти
А я ще пам*таю як Донецьк приймав Чемпіонат Світу.
І "годував" усю Україну власними "здобутками".
Хотіли щоб в Україні срали в пакети, а виявилося що самим прийшлося срати в пакети.
Нехай дякують самі собі за імпотентність в 2014 році.
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29.07.2025 14:51 Відповісти
Не засуджувати , а розривати звʼязки і років пʼять не дати їди- ніякої пшениці!
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29.07.2025 14:18 Відповісти
Умови існування, на цим Африканських територіях, такі ж, як і в ОРДЛО з 2014 року!!
Обмін досвідом існування ….
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29.07.2025 14:22 Відповісти
Навіщо протести? Сад, Гвінея та Бурунді без сумніву підвищать зусилля Криму в питаннях космонавтики.
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29.07.2025 14:27 Відповісти
І як отут бути не расистом і не різати піздуватих нігерів?
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29.07.2025 14:27 Відповісти
ой, та причому тут чорношкірі?
Особисто знайомий з чорношкірим який був у себе вдома Професором Історії.
А тут працює шеф кухарем.
Дуже розумна і добра людина.
Краще не вибирайте "сніжинок" по типу безумна і бужинський.
І ніт, я таки "сніжинка". Ходжу на курси мови аборигенів.
Там є і кацапка і молдаванин, білоруска і українець.
Вибрав у друзяки: суданку, мексиканку, сінегальця і афганця.
З іншими просто не спілкуюся.
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29.07.2025 14:56 Відповісти
Посли кушать хочуть. Приїхали до братів, бо чули що на болотах населення історичні андрофаги
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29.07.2025 14:34 Відповісти
У африканців теж нама води ?
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29.07.2025 14:39 Відповісти
Було смішно, коли Буданов розпатякав про нашу допомогу туарегам в Африці проти друзів Зельки вагнерів. А на нас африканці подали скаргу в ООН. Типа самі публічно зізнались у втручанні.
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29.07.2025 14:47 Відповісти
А що, в саме цей день та десь поблизу прийому, не могла перебувати ворожа пускова установка, яку конче потрібно було знищити? чи там склад якийсь чи ще щось? щоб тим мавпенятам добряче так припекло і наступний раз тричі подумали ніж їхати?
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29.07.2025 15:10 Відповісти
Нкурунзіза Хаба Махамуд, пилять.
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29.07.2025 15:13 Відповісти
Пора нигерСрака в поРашу отправлять!некому юаб е**ать!!!у ниш шланги длинные говорят!!!
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29.07.2025 15:15 Відповісти
дуже актуальна інфо. а як там покровськ? кацапня хизується що фсьо. а в мене там близькі... цензор, може скажеш, як у покровську?? всі вийшли чи знову будемо дивитися роліки про страчених полонених?
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29.07.2025 15:27 Відповісти
 
 