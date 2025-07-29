Посли трьох африканських країн прибули до окупованого Криму: МЗС засудило візит

Посли трьох африканських країн - Чаду, Гвінеї та Бурунді - приїхали до окупованого Криму. МЗС України засудило цей візит.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.

Так, 28 липня тимчасово окупований півострів відвідали дипломати з Бурунді - Жозеф Нкурунзіза, Гвінеї - Ньянкой Хаба та Чаду - Адам Бешир Махамуд.

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За даними російських пропагандистів, їм презентували економічний, промисловий і науковий потенціал Криму.

У МЗС України відреагували на цей візит.

"Цей візит є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, включно з резолюцією 68/262 "Територіальна цілісність України", а також законодавства України. Такі дії суперечать загальновизнаним принципам поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав і підривають зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на припинення російської агресії та відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру.

Російська Федерація продовжує використовувати дипломатів третіх держав у цілях пропаганди та намагається створити ілюзію "визнання" незаконної окупації українського півострова", - йдеться в заяві міністерства.

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У МЗС закликали іноземних дипломатів суворо дотримуватися норм міжнародного права, поважати територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів та утримуватися від дій, що можуть бути розцінені як пряме чи опосередковане схвалення злочинів держави-агресора.

"МЗС України розраховує, що іноземні уряди нададуть належну оцінку діям своїх представників, які своїми необдуманими вчинками шкодять двостороннім відносинам з Україною та репутації власних держав на міжнародній арені.

Українська сторона залишає за собою право вжити необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на зазначені недружні дії, а також ініціюватиме внесення згаданих осіб до санкційних списків", - підсумували там.

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