Посли трьох африканських країн прибули до окупованого Криму: МЗС засудило візит
Посли трьох африканських країн - Чаду, Гвінеї та Бурунді - приїхали до окупованого Криму. МЗС України засудило цей візит.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.
Так, 28 липня тимчасово окупований півострів відвідали дипломати з Бурунді - Жозеф Нкурунзіза, Гвінеї - Ньянкой Хаба та Чаду - Адам Бешир Махамуд.
За даними російських пропагандистів, їм презентували економічний, промисловий і науковий потенціал Криму.
У МЗС України відреагували на цей візит.
"Цей візит є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, включно з резолюцією 68/262 "Територіальна цілісність України", а також законодавства України. Такі дії суперечать загальновизнаним принципам поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав і підривають зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на припинення російської агресії та відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру.
Російська Федерація продовжує використовувати дипломатів третіх держав у цілях пропаганди та намагається створити ілюзію "визнання" незаконної окупації українського півострова", - йдеться в заяві міністерства.
У МЗС закликали іноземних дипломатів суворо дотримуватися норм міжнародного права, поважати територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів та утримуватися від дій, що можуть бути розцінені як пряме чи опосередковане схвалення злочинів держави-агресора.
"МЗС України розраховує, що іноземні уряди нададуть належну оцінку діям своїх представників, які своїми необдуманими вчинками шкодять двостороннім відносинам з Україною та репутації власних держав на міжнародній арені.
Українська сторона залишає за собою право вжити необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на зазначені недружні дії, а також ініціюватиме внесення згаданих осіб до санкційних списків", - підсумували там.
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Там гутєріш в оон, який досі не помічає злочинів кацапів, просто на гівно зійде.
Вони лижуть зад тим, хто їх постійно стігає нагаєм та жрати через раз дає!
І "годував" усю Україну власними "здобутками".
Хотіли щоб в Україні срали в пакети, а виявилося що самим прийшлося срати в пакети.
Нехай дякують самі собі за імпотентність в 2014 році.
Обмін досвідом існування ….
Особисто знайомий з чорношкірим який був у себе вдома Професором Історії.
А тут працює шеф кухарем.
Дуже розумна і добра людина.
Краще не вибирайте "сніжинок" по типу безумна і бужинський.
І ніт, я таки "сніжинка". Ходжу на курси мови аборигенів.
Там є і кацапка і молдаванин, білоруска і українець.
Вибрав у друзяки: суданку, мексиканку, сінегальця і афганця.
З іншими просто не спілкуюся.