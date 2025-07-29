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Новости Визит африканских послов в оккупированный Крым
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Послы трех африканских стран прибыли в оккупированный Крым: МИД осудил визит

Африканские послы посетили оккупированный Крым Реакция МИД Украины

Послы трех африканских стран - Чада, Гвинеи и Бурунди - приехали в оккупированный Крым. МИД Украины осудил этот визит.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.

Так, 28 июля временно оккупированный полуостров посетили дипломаты из Бурунди - Жозеф Нкурунзиза, Гвинеи - Ньянкой Хабу и Чада - Адам Бешир Махамуд.

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По данным российских пропагандистов, им презентовали экономический, промышленный и научный потенциал Крыма.

В МИД Украины отреагировали на этот визит.

"Этот визит является вопиющим нарушением международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, включая резолюцию 68/262 "Территориальная целостность Украины", а также законодательства Украины. Такие действия противоречат общепризнанным принципам уважения суверенитета и территориальной целостности государств и подрывают усилия международного сообщества, направленные на прекращение российской агрессии и восстановление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

Российская Федерация продолжает использовать дипломатов третьих государств в целях пропаганды и пытается создать иллюзию "признания" незаконной оккупации украинского полуострова", - говорится в заявлении министерства.

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В МИД призвали иностранных дипломатов строго соблюдать нормы международного права, уважать территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ и воздерживаться от действий, которые могут быть расценены как прямое или косвенное одобрение преступлений государства-агрессора.

"МИД Украины рассчитывает, что иностранные правительства дадут надлежащую оценку действиям своих представителей, которые своими необдуманными поступками вредят двусторонним отношениям с Украиной и репутации собственных государств на международной арене.

Украинская сторона оставляет за собой право принять необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на указанные недружественные действия, а также инициировать внесение упомянутых лиц в санкционные списки", - подытожили там.

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Автор: 

Африка (284) Крым (26438) МИД (7061) оккупация (10235)


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Топ комментарии
+10
в як тут не стати расистом?🍌
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29.07.2025 14:14 Ответить
+8
Чаду, гвінеї та бурунді продовольство більше не продавати.
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29.07.2025 14:07 Ответить
+8
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29.07.2025 14:16 Ответить
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Чаду, гвінеї та бурунді продовольство більше не продавати.
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29.07.2025 14:07 Ответить
Приїхав кістяк майбутньої, путєнської цівілізації.
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29.07.2025 14:09 Ответить
голодупі завітали до безголових. Цім афрікосам, хоч до пекла аби щось пожрати. Приїхали по вкрадене зерно
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29.07.2025 14:34 Ответить
Та ви що?!
Там гутєріш в оон, який досі не помічає злочинів кацапів, просто на гівно зійде.
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29.07.2025 14:48 Ответить
А представники Тумбо - Юмбо шо не доїхали?
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29.07.2025 14:10 Ответить
Африканські плебеє завжди мали зрадливу репутацію.
Вони лижуть зад тим, хто їх постійно стігає нагаєм та жрати через раз дає!
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29.07.2025 14:11 Ответить
в як тут не стати расистом?🍌
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29.07.2025 14:14 Ответить
То не ставай ! абізяни не переймаються емоціями європейців, вони просто приїхали подивитись на проросійських "наташшааа" і в плані статевого "м'яса" і в плані нямки ))
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29.07.2025 14:36 Ответить
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29.07.2025 14:16 Ответить
а що будуть вимагати оці "волонтери" за КВт/год електрики ?
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29.07.2025 14:37 Ответить
А я ще пам*таю як Донецьк приймав Чемпіонат Світу.
І "годував" усю Україну власними "здобутками".
Хотіли щоб в Україні срали в пакети, а виявилося що самим прийшлося срати в пакети.
Нехай дякують самі собі за імпотентність в 2014 році.
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29.07.2025 14:51 Ответить
Не засуджувати , а розривати звʼязки і років пʼять не дати їди- ніякої пшениці!
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29.07.2025 14:18 Ответить
Умови існування, на цим Африканських територіях, такі ж, як і в ОРДЛО з 2014 року!!
Обмін досвідом існування ….
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29.07.2025 14:22 Ответить
Навіщо протести? Сад, Гвінея та Бурунді без сумніву підвищать зусилля Криму в питаннях космонавтики.
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29.07.2025 14:27 Ответить
І як отут бути не расистом і не різати піздуватих нігерів?
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29.07.2025 14:27 Ответить
ой, та причому тут чорношкірі?
Особисто знайомий з чорношкірим який був у себе вдома Професором Історії.
А тут працює шеф кухарем.
Дуже розумна і добра людина.
Краще не вибирайте "сніжинок" по типу безумна і бужинський.
І ніт, я таки "сніжинка". Ходжу на курси мови аборигенів.
Там є і кацапка і молдаванин, білоруска і українець.
Вибрав у друзяки: суданку, мексиканку, сінегальця і афганця.
З іншими просто не спілкуюся.
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29.07.2025 14:56 Ответить
Посли кушать хочуть. Приїхали до братів, бо чули що на болотах населення історичні андрофаги
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29.07.2025 14:34 Ответить
У африканців теж нама води ?
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29.07.2025 14:39 Ответить
Було смішно, коли Буданов розпатякав про нашу допомогу туарегам в Африці проти друзів Зельки вагнерів. А на нас африканці подали скаргу в ООН. Типа самі публічно зізнались у втручанні.
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29.07.2025 14:47 Ответить
А що, в саме цей день та десь поблизу прийому, не могла перебувати ворожа пускова установка, яку конче потрібно було знищити? чи там склад якийсь чи ще щось? щоб тим мавпенятам добряче так припекло і наступний раз тричі подумали ніж їхати?
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29.07.2025 15:10 Ответить
Нкурунзіза Хаба Махамуд, пилять.
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29.07.2025 15:13 Ответить
Пора нигерСрака в поРашу отправлять!некому юаб е**ать!!!у ниш шланги длинные говорят!!!
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29.07.2025 15:15 Ответить
дуже актуальна інфо. а як там покровськ? кацапня хизується що фсьо. а в мене там близькі... цензор, може скажеш, як у покровську?? всі вийшли чи знову будемо дивитися роліки про страчених полонених?
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29.07.2025 15:27 Ответить
 
 