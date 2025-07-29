Послы трех африканских стран прибыли в оккупированный Крым: МИД осудил визит

Послы трех африканских стран - Чада, Гвинеи и Бурунди - приехали в оккупированный Крым. МИД Украины осудил этот визит.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.

Так, 28 июля временно оккупированный полуостров посетили дипломаты из Бурунди - Жозеф Нкурунзиза, Гвинеи - Ньянкой Хабу и Чада - Адам Бешир Махамуд.

Читайте: РФ планирует вдвое увеличить присутствие своих ЧВК в странах Африки, - СВР

По данным российских пропагандистов, им презентовали экономический, промышленный и научный потенциал Крыма.

В МИД Украины отреагировали на этот визит.

"Этот визит является вопиющим нарушением международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, включая резолюцию 68/262 "Территориальная целостность Украины", а также законодательства Украины. Такие действия противоречат общепризнанным принципам уважения суверенитета и территориальной целостности государств и подрывают усилия международного сообщества, направленные на прекращение российской агрессии и восстановление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

Российская Федерация продолжает использовать дипломатов третьих государств в целях пропаганды и пытается создать иллюзию "признания" незаконной оккупации украинского полуострова", - говорится в заявлении министерства.

Читайте также: Россия массово вербует африканцев на фейковые вакансии, а затем отправляет их на фронт в Украину, - The Telegraph

В МИД призвали иностранных дипломатов строго соблюдать нормы международного права, уважать территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ и воздерживаться от действий, которые могут быть расценены как прямое или косвенное одобрение преступлений государства-агрессора.

"МИД Украины рассчитывает, что иностранные правительства дадут надлежащую оценку действиям своих представителей, которые своими необдуманными поступками вредят двусторонним отношениям с Украиной и репутации собственных государств на международной арене.

Украинская сторона оставляет за собой право принять необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на указанные недружественные действия, а также инициировать внесение упомянутых лиц в санкционные списки", - подытожили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия продвигает кремлевские нарративы в более 40 странах Африки на шести языках, - ГУР