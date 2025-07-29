Послы трех африканских стран прибыли в оккупированный Крым: МИД осудил визит
Послы трех африканских стран - Чада, Гвинеи и Бурунди - приехали в оккупированный Крым. МИД Украины осудил этот визит.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.
Так, 28 июля временно оккупированный полуостров посетили дипломаты из Бурунди - Жозеф Нкурунзиза, Гвинеи - Ньянкой Хабу и Чада - Адам Бешир Махамуд.
По данным российских пропагандистов, им презентовали экономический, промышленный и научный потенциал Крыма.
В МИД Украины отреагировали на этот визит.
"Этот визит является вопиющим нарушением международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, включая резолюцию 68/262 "Территориальная целостность Украины", а также законодательства Украины. Такие действия противоречат общепризнанным принципам уважения суверенитета и территориальной целостности государств и подрывают усилия международного сообщества, направленные на прекращение российской агрессии и восстановление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.
Российская Федерация продолжает использовать дипломатов третьих государств в целях пропаганды и пытается создать иллюзию "признания" незаконной оккупации украинского полуострова", - говорится в заявлении министерства.
В МИД призвали иностранных дипломатов строго соблюдать нормы международного права, уважать территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ и воздерживаться от действий, которые могут быть расценены как прямое или косвенное одобрение преступлений государства-агрессора.
"МИД Украины рассчитывает, что иностранные правительства дадут надлежащую оценку действиям своих представителей, которые своими необдуманными поступками вредят двусторонним отношениям с Украиной и репутации собственных государств на международной арене.
Украинская сторона оставляет за собой право принять необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на указанные недружественные действия, а также инициировать внесение упомянутых лиц в санкционные списки", - подытожили там.
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Там гутєріш в оон, який досі не помічає злочинів кацапів, просто на гівно зійде.
Вони лижуть зад тим, хто їх постійно стігає нагаєм та жрати через раз дає!
І "годував" усю Україну власними "здобутками".
Хотіли щоб в Україні срали в пакети, а виявилося що самим прийшлося срати в пакети.
Нехай дякують самі собі за імпотентність в 2014 році.
Обмін досвідом існування ….
Особисто знайомий з чорношкірим який був у себе вдома Професором Історії.
А тут працює шеф кухарем.
Дуже розумна і добра людина.
Краще не вибирайте "сніжинок" по типу безумна і бужинський.
І ніт, я таки "сніжинка". Ходжу на курси мови аборигенів.
Там є і кацапка і молдаванин, білоруска і українець.
Вибрав у друзяки: суданку, мексиканку, сінегальця і афганця.
З іншими просто не спілкуюся.