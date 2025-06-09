За последние месяцы десятки, а возможно, и сотни мужчин из Камеруна, Сенегала, Зимбабве, Бангладеш и других стран Россия заманила на несуществующую работу, которые впоследствии стали пехотой для пополнения истощенных сил вторжения российского диктатора Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Одним из них был 36-летний Джин Онана из Камеруна. Ему пообещали работу на фабрике шампуня в Москве. Вместо этого - арест, контракт на год в российской армии и ад восточного фронта.

"Я прилетел в марте. А уже через несколько дней меня отправили на обучение в Ростов и Луганск", - рассказал он украинским следователям. В его группе было еще около 10 иностранцев из Бангладеш, Зимбабве, Бразилии. Их всех обманом бросили на войну.

Онана чудом выжил после штурма - единственный из девяти, кто остался жив после обстрела бункера. Шесть дней раненый пролежал среди трупов, пока его не взяли в плен.

Похожим образом 25-летнего Малика Диопа из Сенегала заманили обещаниями мыть посуду в Луганске за 5700 долларов в месяц. Через неделю ему дали автомат и отправили на передовую.

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"Мы видели много мертвых тел в лесу. Это было ужасно", - вспоминает он. Парень дезертировал, но не успел сбежать.

По сообщениям из камерунских соцсетей, семьи теряют связь с близкими, которые уехали в Россию и исчезли. Часто эти сообщения сопровождаются фото убитых в российской форме. Один аккаунт насчитал уже 67 погибших камерунцев.

С растущим разрывом между российской пропагандой и реальностью на фронте, многие новобранцы обнаруживают, что их используют как "пушечное мясо". По данным аналитического центра CSIS, только с начала вторжения погибли или были ранены почти миллион российских военных. Чтобы компенсировать эти потери, Кремль обращается к иностранным рекрутам - в том числе африканцам и даже 10 тысячам северокорейских солдат.

Причина очевидна: деньги. Базовая зарплата камерунского солдата - 67 фунтов стерлингов в месяц. Россия же обещает до 1500. "Вот почему мы предпочитаем умирать в России", - написал в соцсетях один военный, демонстрируя свою мизерную плату.

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Но мужчины - не единственные жертвы российской вербовки. В отчете Глобальной инициативы против транснациональной преступности говорится, что к производству иранских дронов Shahed в экономической зоне "Елабуга" привлекли сотни молодых женщин из Африки. Их также обманули - обещали образование и карьеру, но не сказали, что будут работать на военном объекте. В апреле 2024 года украинская атака беспилотниками привела к жертвам среди работниц.