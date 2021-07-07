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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Никарагуа подписала с оккупированным Крымом "соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве", МИД протестует

Никарагуа подписала с оккупированным Крымом

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста правительству Никарагуа из-за соглашения с подконтрольными России властями Крыма в торгово-экономической сфере.

Об этом сообщила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Нам известно об организованном правительством Никарагуа визите представителей оккупационной власти Автономной Республики Крым в Никарагуа 28 июня – 4 июля этого года. В рамках этого визита состоялось подписание членами Национальной системы производства и торговли Республики Никарагуа и так называемым "Советом министров Республики Крым" соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. В связи с заключением вышеупомянутого соглашения, МИД Украины направило ноту протеста правительству Никарагуа и в очередной раз призвало отменить все неправомерные решения относительно Автономной Республики Крым, как неотъемлемой части территории Украины", – сообщила Джеппар.

Смотрите: Рада ввела санкции против Никарагуа. ВИДЕО

По ее словам, после назначения в августе прошлого года Олега Белавенцева почетным консулом Никарагуа в Крыму "дипломатические призывы Украины к правительству Никарагуа остались неуслышанными".

"Мы настроены решительно защищать наш суверенитет и территориальную целостность. В частности, прорабатываем вопрос о введении персональных санкций к лицам, причастным к нарушению законодательства Украины", – добавила Джеппар.

Читайте: В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа

Ранее оккупационное правительство Крыма сообщало о том, что "крымская делегация посетила Никарагуа с деловым визитом". Согласно опубликованной информации, подписанное соглашение "открывает возможность для взаимовыгодных поставок продукции, развития туризма. Речь идет о поставках рома, мяса, кофе, фруктов, сигар, какао, сахара, рыбы, моллюсков и ракообразных, пшеницы, металлургической продукции".

Автор: 

Крым (26411) МИД (6966) Никарагуа (19) нота протеста (140) Джапарова Эмине (174)


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Топ комментарии
+13
Нову партію крокодилів в Крим привезуть ?
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07.07.2021 20:11
+11
Хосподя, посраться на веки вечные с соседями украинцами, чтобы пригласить Никарагуа в Крым... Какими же надо быть законченными ДЛБми Кстати, Гондурас вполне успешно сотрудничает с Израилем, почувствуйте разницу называется
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07.07.2021 20:13
+9
Список стран признавших Крым российским- Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сев. Корея, Сирия и возможно в скором времени Беларусь если батьку додавят.
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07.07.2021 20:15
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антидефендер)))
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07.07.2021 20:11 Ответить
Це провал роботи МЗС, Кулеба має бути звільнений з посади!
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07.07.2021 20:21 Ответить
Нову партію крокодилів в Крим привезуть ?
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07.07.2021 20:11 Ответить
а може тих половлять та нагодують)))
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07.07.2021 20:12 Ответить
Новая партия "камнейснеба"?
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07.07.2021 20:13 Ответить
Интересно, что по этому поводу думают в Гондурасе?
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07.07.2021 20:13 Ответить
В Гондурасе обьявили трехдневный траур!
А на Гаити замочили президента потому что провтыкал такую возможность!
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07.07.2021 20:23 Ответить
Хосподя, посраться на веки вечные с соседями украинцами, чтобы пригласить Никарагуа в Крым... Какими же надо быть законченными ДЛБми Кстати, Гондурас вполне успешно сотрудничает с Израилем, почувствуйте разницу называется
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07.07.2021 20:13 Ответить
"Не ту страну назвали Гондурасом"(с)
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07.07.2021 20:23 Ответить
А чим торгуватимуть?
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07.07.2021 20:14 Ответить
камні с нєба будуть мінять на банани)
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07.07.2021 20:22 Ответить
ракушками ))) бусиками )))
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07.07.2021 20:23 Ответить
Список стран признавших Крым российским- Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сев. Корея, Сирия и возможно в скором времени Беларусь если батьку додавят.
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07.07.2021 20:15 Ответить
А що там Зімбабве, працес ідьот?
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07.07.2021 20:17 Ответить
Пох,Котдивуар от злости снова стал Берегом слоновой кости)...
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07.07.2021 21:00 Ответить
Таджикистан обратился за помощью к ОДКБ в связи с ситуацией в Афганистане..

(Для справки: членами ОДКБ помимо Таджикистана и России являются Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения)..

и теперь Рашка получит хорошую войнушку у себя в подбрьшье..
я представляю, как армяне, белорусы, казахи собираются воевать за таджиков.. а вот русский Ванюша поедет к душманам на ножи..
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07.07.2021 20:18 Ответить
Прикроют с воздуха таджикскую пехоту и делов...
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07.07.2021 20:23 Ответить
сдаётся мне, что амеры уходя с Баграма, оставили там ПВО ближ. круга действия, и много всяких плюшек, что бы душманы хотели воевать дальше..
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07.07.2021 20:26 Ответить
Оставить мало.. надо еще научить им пользоваться аборигенов.. афганские моджахеды это идеальные партизаны у себя в горах но так чтобы идти в атаку в поле на соседние государства то я не уверен.. кое какие проблемы создать могут но успех возможен только в том случае если сами таджики проникнутся идеями джихада и начнут партизанскую войну против своей же армии внутри страны.
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07.07.2021 20:31 Ответить
амерам не нужна бойня в Таджикистане.. им нужна война малой интенсивности, что бы Рашка тратила свои бюджеты на несколько войн сразу..
как по мне, то оч прагматичный подход..
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07.07.2021 20:57 Ответить
Так не нужно миллиардов.. я же пишу прикроют с воздуха таджиков за ништяки и разрешение построить у себя военные базы.. нет у афганских моджахедов танковых и механизированных частей, нет артиллерии, нет авиации, это партизанские отряды а не регулярная армия и ходить в лобовые атаки на чужой территории для них верная и быстрая смерть.
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07.07.2021 21:05 Ответить
а там не паряться таким : дур багато - пушечне мясо (ванюш) нарожають ...
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07.07.2021 20:24 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/8/7282695/ У X#йла дача в Крыму кокс теперь напрямую поставляют...
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07.07.2021 20:20 Ответить
Трепещи мировая экономика. Никарагуа с Крымом рулят. Папуа Новая Гвинея на подходе.😁
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07.07.2021 20:25 Ответить
Наркотрафик запустят?
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07.07.2021 20:26 Ответить
Ну и что, что подписали?!
Вон бубасик тоже имеет недвигу в Ялте, платит РФии коммуналку и налоги - и что?
Все нормально, пиплосу нравится.
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07.07.2021 20:34 Ответить
А с Сомали и Южным Суданом они не собираются ничего подписать?
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07.07.2021 20:38 Ответить
Что там взывать к разуму индейцев? У них государственный праздник 12 декабря- день дружбы с Росийской **********! Все пьют и гуляют!
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07.07.2021 20:52 Ответить
Обращать внимание на внешнеполитическую деятельность Никарагуа-себе «дороже»…
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07.07.2021 20:57 Ответить
Легализация Крыма любым способом, даже подписание с королем Замунды😁😁😁
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07.07.2021 21:19 Ответить
Ми проста нігадуєм чи нє проста?
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07.07.2021 21:26 Ответить
Теперь крысчане могут посетить Берег Москитов в Никарагуа и сравнить со своим берегом комаров.
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07.07.2021 21:28 Ответить
Пора бы уже разорвать дипотношения с этой никарагуйской помойкой и прекратить торговлю.
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07.07.2021 21:30 Ответить
Главное - полная бездеятельность зопы зе. А это уголовная статья. К примеру 367 УК Украины
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07.07.2021 21:36 Ответить
А в Никарагуа бананы растут? Если да, то всё плохо - рузкие обезьяны с голоду не подохнут.
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07.07.2021 21:42 Ответить
ПОД-писание догоВОРА никарагуа:

Нікарагуа підписало з окупованим Кримом "угоду про торгово-економічне співробітництво", МЗС протестує - Цензор.НЕТ 4318

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08.07.2021 00:25 Ответить
Вануату за 10к долларов признало независимость абхазии. Вануату на абхазию наплевать, а вот заработать на амбициях россии- нормально)))
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08.07.2021 02:30 Ответить
 
 