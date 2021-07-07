Никарагуа подписала с оккупированным Крымом "соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве", МИД протестует

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста правительству Никарагуа из-за соглашения с подконтрольными России властями Крыма в торгово-экономической сфере.

Об этом сообщила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Нам известно об организованном правительством Никарагуа визите представителей оккупационной власти Автономной Республики Крым в Никарагуа 28 июня – 4 июля этого года. В рамках этого визита состоялось подписание членами Национальной системы производства и торговли Республики Никарагуа и так называемым "Советом министров Республики Крым" соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. В связи с заключением вышеупомянутого соглашения, МИД Украины направило ноту протеста правительству Никарагуа и в очередной раз призвало отменить все неправомерные решения относительно Автономной Республики Крым, как неотъемлемой части территории Украины", – сообщила Джеппар.

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По ее словам, после назначения в августе прошлого года Олега Белавенцева почетным консулом Никарагуа в Крыму "дипломатические призывы Украины к правительству Никарагуа остались неуслышанными".

"Мы настроены решительно защищать наш суверенитет и территориальную целостность. В частности, прорабатываем вопрос о введении персональных санкций к лицам, причастным к нарушению законодательства Украины", – добавила Джеппар.

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Ранее оккупационное правительство Крыма сообщало о том, что "крымская делегация посетила Никарагуа с деловым визитом". Согласно опубликованной информации, подписанное соглашение "открывает возможность для взаимовыгодных поставок продукции, развития туризма. Речь идет о поставках рома, мяса, кофе, фруктов, сигар, какао, сахара, рыбы, моллюсков и ракообразных, пшеницы, металлургической продукции".