Цензор.НЕТ
1 818 12

Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа через визнання окупованих територій частиною РФ

МЗС про розрив дипвідносин з Нікарагуа

У МЗС України засудили рішення Нікарагуа визнати тимчасово окуповану Росією територію Автономної Республіки Крим, частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України як частину території РФ.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Манагуа, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Визнання нікарагуанським режимом "суб’єктності" російської окупаційної адміністрації на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині та в Автономній Республіці Крим є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України", - йдеться в заяві.

У МЗС наголосили, що підтримка збройної агресії РФ проти України, спроба легітимізації силового захоплення частини території України, офіційне визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" та відкриття незаконного "почесного консульства Нікарагуа" на території тимчасово окупованого Криму свідчить про політичне ототожнення Нікарагуа з державою-агресором та пряму фінансову і політичну залежність маріонеткового режиму Манагуа від Москви.

У відповідь на такі недружні акти Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин із Республікою Нікарагуа.

"Цей рішучий дипломатичний крок – свідчення того, що Україна й надалі реагуватиме максимально жорстко у відповідь на будь-які спроби зазіхати на її суверенітет і територіальну цілісність. Ми не допустимо жодних посягань на нашу державність і будемо вживати всіх необхідних заходів для захисту нашої незалежності, безпеки та недоторканості кордонів", – наголосив глава МЗС Андрій Сибіга.

Раніше повідомлялося, що президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що уряд країни визнає українські окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей частиною Росії.

Топ коментарі
+5
шизонуті сандіністи в ООН з 2014 року під час усіх голосувань визнавали окуповані території України за частину Х-уйловщини, думав дипломатичні відносини з ними вже давно розірвані, а їх розірвали лише зараз, якийсь справжній театр абсурду
показати весь коментар
02.10.2025 20:25 Відповісти
+4
А з Росією коли розірве, чи Зеленський не дозволяє.
показати весь коментар
02.10.2025 20:13 Відповісти
+4
Зато их установили с Папуа-Новой Гвинеей. Зелёная имитация деятельности.
показати весь коментар
02.10.2025 20:24 Відповісти
Коли в рашастані не залишится жодного нашого полоненого.
показати весь коментар
02.10.2025 20:50 Відповісти
Оказать гуманитарную помощь нео-контрас, у ГУР есть опыт.
показати весь коментар
02.10.2025 20:16 Відповісти
а для кого Зе робило зерновий коридор?
показати весь коментар
02.10.2025 20:20 Відповісти
Белорусь?
показати весь коментар
02.10.2025 20:21 Відповісти
депортувати ВСІХ нікарагуанців бо у нас бананів нема. Ну, крім тіх котрі воюють у інтерлегіоні.
показати весь коментар
02.10.2025 20:21 Відповісти
Мартышки берега попутали
показати весь коментар
02.10.2025 20:37 Відповісти
Оце потужно 💪💪💪
показати весь коментар
02.10.2025 20:40 Відповісти
а, я якраз міркую собі, куди поїхати у жовтні?
нікарагуа або гондурас?
дякую!
в нікарагуа не поїду. і в гондурас теж не поїду!
показати весь коментар
02.10.2025 20:43 Відповісти
А чем Папуа-Новая Гвинея навредила Украине? Плюс лишний (который совсЭм не лишний) голос в ООН. Фамилия Министра иностранных дел ПНГ - Ткаченко. Восемь миллионов человек (они кушать хотят), а кацапы - их национальная пища. Вооружать не надо - у них бумеранги есть. Будут попугаев дроны сбивать.
показати весь коментар
02.10.2025 20:48 Відповісти
 
 