Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа через визнання окупованих територій частиною РФ

У МЗС України засудили рішення Нікарагуа визнати тимчасово окуповану Росією територію Автономної Республіки Крим, частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України як частину території РФ.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Манагуа, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Визнання нікарагуанським режимом "суб’єктності" російської окупаційної адміністрації на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині та в Автономній Республіці Крим є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України", - йдеться в заяві.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

У МЗС наголосили, що підтримка збройної агресії РФ проти України, спроба легітимізації силового захоплення частини території України, офіційне визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" та відкриття незаконного "почесного консульства Нікарагуа" на території тимчасово окупованого Криму свідчить про політичне ототожнення Нікарагуа з державою-агресором та пряму фінансову і політичну залежність маріонеткового режиму Манагуа від Москви.

У відповідь на такі недружні акти Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин із Республікою Нікарагуа.

Також читайте: Нікарагуа визнає окуповані території України частиною Росії, - президент Ортега

"Цей рішучий дипломатичний крок – свідчення того, що Україна й надалі реагуватиме максимально жорстко у відповідь на будь-які спроби зазіхати на її суверенітет і територіальну цілісність. Ми не допустимо жодних посягань на нашу державність і будемо вживати всіх необхідних заходів для захисту нашої незалежності, безпеки та недоторканості кордонів", – наголосив глава МЗС Андрій Сибіга.

Також читайте: МЗС про заяви Нікарагуа щодо визнання ТОТ: Україна розцінює такі дії як грубе порушення міжнародного права

Раніше повідомлялося, що президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що уряд країни визнає українські окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей частиною Росії.