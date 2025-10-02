Литва залишить закритою до грудня частину повітряного простору на кордоні з Білоруссю

Закриття повітряного простору Литви вздовж кордону з Білоруссю продовжено до 1 грудня.

передає Цензор.НЕТ.

"Дія зони обмеження польотів у повітряному просторі вздовж кордону з Білоруссю продовжена до 1 грудня", - заявили в четвер литовські військові.

Як зазначається, повітряний простір був закритий 12 серпня. Раніше планувалося, що такі обмеження продовжаться до жовтня.

Міністерство оборони Литви заявляло, що частина повітряного простору вздовж кордону закрита з урахуванням ситуації з безпекою та можливих загроз суспільству, особливо через ризик для цивільної авіації, що виникає внаслідок порушення повітряного простору безпілотниками.

Міністерка оборони Довіле Шакалієне повідомила, що закриття повітряного простору діятиме доти, доки не буде погоджено новий законодавчий акт, який дозволяє головнокомандувачу Збройних сил закривати необхідні зони.

"Однак певні підзаконні акти розробляються і практична робота з розробки певних мереж, алгоритмів та підготовки всієї цієї системи до практичного застосування все ще ведеться. Поки ця робота ведеться, ми продовжимо цю автоматичну дію заборонених зон повітряного простору. Ми триматимемо певну частину повітряного простору закритою доти, доки не проведемо всю точну практичну роботу, і тоді ми зможемо дуже влучно і точно закривати її там, де нам це потрібно, коли нам це потрібно, можливо, на дуже короткі періоди часу", - наголосила міністерка.

