Литва оставит закрытой до декабря часть воздушного пространства на границе с Беларусью

Закрытие воздушного пространства Литвы вдоль границы с Беларусью продлено до 1 декабря.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на литовских военных, передает Цензор.НЕТ.

"Действие зоны ограничения полетов в воздушном пространстве вдоль границы с Беларусью продлено до 1 декабря", - заявили в четверг литовские военные.

Как отмечается, воздушное пространство было закрыто 12 августа. Ранее планировалось, что такие ограничения продлятся до октября.

Министерство обороны Литвы заявляло, что часть воздушного пространства вдоль границы закрыта с учетом ситуации с безопасностью и возможных угроз обществу, особенно из-за риска для гражданской авиации, возникающего в результате нарушения воздушного пространства беспилотниками.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Министр обороны Довиле Шакалиене сообщила, что закрытие воздушного пространства будет действовать до тех пор, пока не будет согласован новый законодательный акт, который позволяет главнокомандующему Вооруженных сил закрывать необходимые зоны.

"Однако определенные подзаконные акты разрабатываются и практическая работа по разработке определенных сетей, алгоритмов и подготовки всей этой системы к практическому применению все еще ведется. Пока эта работа ведется, мы продолжим это автоматическое действие запретных зон воздушного пространства. Мы будем держать определенную часть воздушного пространства закрытой до тех пор, пока не проведем всю точную практическую работу, и тогда мы сможем очень точно и точно закрывать ее там, где нам это нужно, когда нам это нужно, возможно, на очень короткие периоды времени", - подчеркнула министр.

Также читайте: Литва разрешила армии нейтрализовывать беспилотники на фоне угрозы со стороны РФ, - СМИ