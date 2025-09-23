Литва разрешила армии нейтрализовывать беспилотники на фоне угрозы со стороны РФ, - СМИ

23 сентября Сейм Литвы принял поправки к Закону об авиации и Уставу применения военной силы, дающие армии возможность оперативнее реагировать на беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны.

По решению министра обороны или уполномоченного им лица военную силу можно применять против дронов в запрещенных или ограниченных зонах, если их полеты выполняются с нарушением установленных правил. Ранее такая возможность касалась только летательных аппаратов, которые используются как оружие.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене отметила, что поправки позволяют гибко реагировать на угрозы и нейтрализовать дроны только при абсолютной военной необходимости, принимая все возможные меры предосторожности для защиты людей и имущества.

Поправки также предусматривают механизм активации ограничительных зон и обязанность гражданских самолетов использовать радиосвязь и транспондер в неконтролируемом воздушном пространстве.

Изменения были приняты по особой срочной процедуре после событий этого лета, когда в Литву проникли два российских дрона "Гербера", один из которых был вооружен взрывчаткой.

