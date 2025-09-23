Враг нанес пять ударов по Запорожью, погиб человек, есть раненые, повреждены склады (обновлено). ФОТО

Сейчас войска РФ атакуют ударными беспилотниками Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Федорова, над территорией Запорожья наблюдается 3 БпЛА ударного типа.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - информировал он.

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - добавил глава области.

"В одном из районов города прогремели три взрыва! Тревога объявлена по всей территории области. Находитесь в безопасных местах", - отметил Федоров.

Также он информирует о повторных взрывах в Запорожской области.

"Предварительно, два человека получили ранения", - добавил глава ОГА.

Позже он опубликовал фото, на котором зафиксированы последствия вражеской атаки.

По информации ОВА, предварительно нанесено пять ударов по Запорожью.

Повреждены складские помещения и транспортные средства.

"Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", – уточнил Федоров.

Позже стало известно, что из-за удара РФ по Запорожью один человек погиб, двое ранены.

"43-летний мужчина в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести", – отметил глава области.