Враг нанес пять ударов по Запорожью, погиб человек, есть раненые, повреждены склады (обновлено). ФОТО
Сейчас войска РФ атакуют ударными беспилотниками Запорожье.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Федорова, над территорией Запорожья наблюдается 3 БпЛА ударного типа.
"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - информировал он.
"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - добавил глава области.
"В одном из районов города прогремели три взрыва! Тревога объявлена по всей территории области. Находитесь в безопасных местах", - отметил Федоров.
Также он информирует о повторных взрывах в Запорожской области.
"Предварительно, два человека получили ранения", - добавил глава ОГА.
Позже он опубликовал фото, на котором зафиксированы последствия вражеской атаки.
По информации ОВА, предварительно нанесено пять ударов по Запорожью.
Повреждены складские помещения и транспортные средства.
"Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", – уточнил Федоров.
Позже стало известно, что из-за удара РФ по Запорожью один человек погиб, двое ранены.
"43-летний мужчина в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести", – отметил глава области.
Це просто ********* 21 століття.....