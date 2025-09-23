В Запорожье завершены спасательные работы после авиаудара: погиб мужчина. ВИДЕО

Вражеская бомба разрушила частный дом, вызвав пожар и повреждение соседних сооружений. На месте работали все экстренные службы, продолжаются восстановительные работы и проверка территории на взрывоопасные предметы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате вражеской атаки погиб 49-летний мужчина. Спасатели деблокировали его тело из-под завалов дома.

Чрезвычайники ликвидировали возгорание дома и хозяйственной постройки на общей площади 130 кв.м. Пиротехническое подразделение обследовало территорию попадания на наличие взрывоопасных предметов. На месте происшествия работали все экстренные службы. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

