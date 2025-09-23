РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8511 посетитель онлайн
Новости Видео Атака на Запорожье
599 0

В Запорожье завершены спасательные работы после авиаудара: погиб мужчина. ВИДЕО

Вражеская бомба разрушила частный дом, вызвав пожар и повреждение соседних сооружений. На месте работали все экстренные службы, продолжаются восстановительные работы и проверка территории на взрывоопасные предметы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате вражеской атаки погиб 49-летний мужчина. Спасатели деблокировали его тело из-под завалов дома.

Чрезвычайники ликвидировали возгорание дома и хозяйственной постройки на общей площади 130 кв.м. Пиротехническое подразделение обследовало территорию попадания на наличие взрывоопасных предметов. На месте происшествия работали все экстренные службы. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Смотрите также: Россияне вторую ночь подряд ударили по Запорожью авиабомбами: один человек погиб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорожье (2770) обстрел (29653) Запорожская область (3558) ФАБ (30) Запорожский район (261)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 