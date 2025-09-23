У Запоріжжі завершено рятувальні роботи після авіаудару: загинув чоловік. ВIДЕО

Ворожа бомба зруйнувала приватний будинок, спричинивши пожежу та пошкодження сусідніх споруд. На місці працювали всі екстрені служби, тривають відновлювальні роботи та перевірка території на вибухонебезпечні предмети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Внаслідок ворожої атаки загинув 49-річний чоловік. Рятувальники деблокували його тіло з-під завалів будинку.

Надзвичайники ліквідували загоряння будинку та господарчої споруди на загальній площі 130 кв.м. Піротехнічний підрозділ обстежив територію влучання на наявність вибухонебезпечних предметів. На місці події працювали усі екстрені служби. Наразі тривають відновлювальні роботи.

