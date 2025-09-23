УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9010 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака РФ на Запоріжжя
550 0

У Запоріжжі завершено рятувальні роботи після авіаудару: загинув чоловік. ВIДЕО

Ворожа бомба зруйнувала приватний будинок, спричинивши пожежу та пошкодження сусідніх споруд. На місці працювали всі екстрені служби, тривають відновлювальні роботи та перевірка території на вибухонебезпечні предмети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Внаслідок ворожої атаки загинув 49-річний чоловік. Рятувальники деблокували його тіло з-під завалів будинку.

Надзвичайники ліквідували загоряння будинку та господарчої споруди на загальній площі 130 кв.м. Піротехнічний підрозділ обстежив територію влучання на наявність вибухонебезпечних предметів. На місці події працювали усі екстрені служби. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни другу ніч поспіль вдарили по Запоріжжю авіабомбами: одна людина загинула. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2396) обстріл (30991) Запорізька область (4095) ФАБ (30) Запорізький район (270)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 