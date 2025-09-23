Росіяни другу ніч поспіль вдарили по Запоріжжю авіабомбами: одна людина загинула. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували інфраструктуру та житлові будинки Запоріжжя ФАБами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Влучили в приватну забудову та об'єкти промислової інфраструктури.

Загинув чоловік - його тіло рятувальники дістали з-під завалів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки виникли пожежі у приватній забудові та на території об’єктів промислової інфраструктури у Запоріжжі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Запоріжжя, горить житлова забудова, під завалами можуть бути людина- ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото: Іван Федоров /ОВА

Фото: Іван Федоров /ОВА

Фото: Іван Федоров /ОВА

Фото: Іван Федоров /ОВА