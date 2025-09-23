УКР
Новини Атака РФ на Запоріжжя
Росіяни другу ніч поспіль вдарили по Запоріжжю авіабомбами: одна людина загинула. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували інфраструктуру та житлові будинки Запоріжжя ФАБами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Влучили в приватну забудову та об'єкти промислової інфраструктури.

Загинув чоловік - його тіло рятувальники дістали з-під завалів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки виникли пожежі у приватній забудові та на території об’єктів промислової інфраструктури у Запоріжжі.

Запоріжжя
Фото: Іван Федоров /ОВА
Запоріжжя
Фото: Іван Федоров /ОВА
Запоріжжя
Фото: Іван Федоров /ОВА
Запоріжжя
Фото: Іван Федоров /ОВА
Запоріжжя
Фото: Іван Федоров /ОВА

Запоріжжя (2396) обстріл (30991) Запорізька область (4095) ФАБ (30) Запорізький район (270)
Та нарешті хоч якесь українське ППО почніть виробляти. Четвертий рік тупцюєтесь на місці.
23.09.2025 08:16 Відповісти
 
 