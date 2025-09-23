1 709 1
Росіяни другу ніч поспіль вдарили по Запоріжжю авіабомбами: одна людина загинула. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські загарбники атакували інфраструктуру та житлові будинки Запоріжжя ФАБами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Влучили в приватну забудову та об'єкти промислової інфраструктури.
Загинув чоловік - його тіло рятувальники дістали з-під завалів", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки виникли пожежі у приватній забудові та на території об’єктів промислової інфраструктури у Запоріжжі.
