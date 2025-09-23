УКР
Росіяни атакували Запоріжжя, горить житлова забудова, під завалами можуть бути людина- ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В ніч на 23 вересня російські війська атакували Запоріжжя.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Пожежа у приватній забудові - такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Тривога триває - перебувайте в безпечних місцях", - закликав він.

Згодом Федоров уточнив, що ворог щонайменше 6 разів вдарив по Запоріжжю ФАБами.

Пожежі виникли у приватній забудові та на території об’єктів промислової інфраструктури.

Наслідки обстрілу Запоріжжя

Оновлення

Пізніше в ДСНС повідомили, що в ніч на 23 вересня армія рф нанесла масованих ударів керованими авіабомбами по обласному центру.

Влучання зафіксоване на території приватного домоволодіння, де зруйнований житловий будинок та вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі. Крім того, на місці події виникла пожежа.

"Надзвичайники ліквідовують займання та проводять пошуково-рятувальну операцію. За попередньою інформацією, під завалами зруйнованих конструкцій будівлі може знаходитись людина. Кількість постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Запоріжжя
Наслідки обстрілу Запоріжжя

Читайте: Удар РФ по Запоріжжю в ніч на 22 вересня: троє загиблих, кількість постраждалих зросла до чотирьох. ФОТО

Запоріжжя (2390) обстріл (30991) Запорізька область (4095) Запорізький район (264) війна в Україні (6273)
