Оккупанты атаковали Запорожье, горит жилая застройка, под завалами может быть человек, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 23 сентября российские войска атаковали Запорожье.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Пожар в частной застройке - таковы последствия вражеской атаки на Запорожье. Тревога продолжается - находитесь в безопасных местах", - призвал он.
Позже Федоров уточнил, что враг, по меньшей мере, 6 раз ударил по Запорожью ФАБами.
Пожар возник в частной застройке и на территории объектов промышленной инфраструктуры.
Обновление
Позже в ГСЧС сообщили, что в ночь на 23 сентября армия РФ нанесла массированные удары управляемыми авиабомбами по областному центру.
Попадание зафиксировано на территории частного домовладения, где разрушен жилой дом и взрывной волной повреждены соседние здания. Кроме того, на месте происшествия возник пожар.
"Чрезвычайники ликвидируют возгорание и проводят поисково-спасательную операцию. По предварительной информации, под завалами разрушенных конструкций здания может находиться человек. Число пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
