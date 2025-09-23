Оккупанты атаковали Запорожье, горит жилая застройка, под завалами может быть человек, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 23 сентября российские войска атаковали Запорожье.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Пожар в частной застройке - таковы последствия вражеской атаки на Запорожье. Тревога продолжается - находитесь в безопасных местах", - призвал он.

Позже Федоров уточнил, что враг, по меньшей мере, 6 раз ударил по Запорожью ФАБами.

Пожар возник в частной застройке и на территории объектов промышленной инфраструктуры.

Обновление

Позже в ГСЧС сообщили, что в ночь на 23 сентября армия РФ нанесла массированные удары управляемыми авиабомбами по областному центру.

Попадание зафиксировано на территории частного домовладения, где разрушен жилой дом и взрывной волной повреждены соседние здания. Кроме того, на месте происшествия возник пожар.

"Чрезвычайники ликвидируют возгорание и проводят поисково-спасательную операцию. По предварительной информации, под завалами разрушенных конструкций здания может находиться человек. Число пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.





