Россияне вторую ночь подряд ударили по Запорожью авиабомбами: один человек погиб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские захватчики атаковали инфраструктуру и жилые дома Запорожья ФАБами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Попали в частную застройку и объекты промышленной инфраструктуры.

Погиб мужчина - его тело спасатели извлекли из-под завалов", - говорится в сообщении.

В результате атаки возникли пожары в частной застройке и на территории объектов промышленной инфраструктуры в Запорожье.

Фото: Иван Федоров /ОВА

