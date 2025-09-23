РУС
Россияне вторую ночь подряд ударили по Запорожью авиабомбами: один человек погиб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские захватчики атаковали инфраструктуру и жилые дома Запорожья ФАБами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Попали в частную застройку и объекты промышленной инфраструктуры.

Погиб мужчина - его тело спасатели извлекли из-под завалов", - говорится в сообщении.

В результате атаки возникли пожары в частной застройке и на территории объектов промышленной инфраструктуры в Запорожье.

Читайте: Россияне атаковали Запорожье, горит жилая застройка, - ОВА

Запоріжжя
Фото: Иван Федоров /ОВА
Запоріжжя
Фото: Иван Федоров /ОВА
Запоріжжя
Фото: Иван Федоров /ОВА
Запоріжжя
Фото: Иван Федоров /ОВА
Запоріжжя
Фото: Иван Федоров /ОВА

Запорожье (2770) обстрел (29653) Запорожская область (3558) ФАБ (30) Запорожский район (261)
Та нарешті хоч якесь українське ППО почніть виробляти. Четвертий рік тупцюєтесь на місці.
