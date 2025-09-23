1 770 1
Россияне вторую ночь подряд ударили по Запорожью авиабомбами: один человек погиб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российские захватчики атаковали инфраструктуру и жилые дома Запорожья ФАБами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
Попали в частную застройку и объекты промышленной инфраструктуры.
Погиб мужчина - его тело спасатели извлекли из-под завалов", - говорится в сообщении.
В результате атаки возникли пожары в частной застройке и на территории объектов промышленной инфраструктуры в Запорожье.
наталья волочай
