Ворог завдав п’ять ударів по Запоріжжю, загинула людина, є поранені, пошкоджено склади (оновлено). ФОТО

Наразі війська РФ атакують ударними безпілотниками Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Федорова, над територією Запоріжжя спостерігається 3 БпЛА ударного типу.

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - інформував він.

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - додав очільник області.

"В одному із районів міста пролунали три вибухи! Тривога оголошена по всій території області. Перебувайте в безпечних місцях", - зауважив Федоров.

Також він інформує про повторні вибухи у Запорізькій області.

"Попередньо, двоє людей отримали поранення", - додав очільник ОВА.

Згодом він опублікував фото, на якому зафіксовано наслідки ворожої атаки.

За інформацією ОВА, попередньо, завдано пʼять ударів по Запоріжжю.

Пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби.

"Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим", - уточнив Федоров.

Пізніше стало відомо, що через удар РФ по Запоріжжю одна людина загинула, двоє поранено.

"43-річний чоловік в тяжкому стані, ще один - в стані середньої тяжкості", - зауважив очільник області.

Згодом в ОВА додали, що збільшилась кількість поранених після ворожого удару по Запоріжжю.

Наразі медики повідомляють про 7 постраждалих.

"Троє людей отримали допомогу від лікарів на місці та від госпіталізації відмовились", - йдеться у повідомленні.