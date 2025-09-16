РУС
Российский дрон, который упал в Литве в конце июля, запустили намеренно из Беларуси, - СМИ

В Литве упал российский дрон: Герберу намеренно запустили из Беларуси

Российский беспилотник типа "Гербера" (аналог "Шахеда"), который 28 июля упал на полигоне в Литве, был намеренно запущен из Беларуси с целью запугивания.

Об этом пишет Delfi со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эта операция была спланирована с целью проверить возможности противовоздушной обороны и вызвать психологический эффект.

Источники издания считают, что именно поэтому дрон запустили над Вильнюсом на высоте, где его не зафиксировали радары противовоздушной обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь не причастна к дронам, которые залетают в Польшу и Литву, - Лукашенко

В издании напомнили, что беспилотник, который содержал 2 кг взрывчатки, рано утром пролетел над Вильнюсом.

Дрон запустили над столицей для психологического эффекта, считают "хорошо информированные источники" Delfi.

Кроме взрывчатки, в дроне нашли также "современный бортовой компьютер и по меньшей мере одну SIM-карту", добавляет медиа.

Также читайте: Литва установила "зубы дракона" у границы с РФ и Беларусью. ФОТОрепортаж

Це мабуть китайці з росіянами і білорусами так над Трампом знущаються
16.09.2025 20:19 Ответить
І за це Тампакс зняв з Бульбофюрера санкції. ***** з Бульбофюрером проробляють для НАТО так звані прививки, тобто звикання до обстрілів. Скоро в порядку речей буде остріл ракетами країн НАТО і ніхто даже санкцій не накладе на рашистів. Навпаки, всі будут верещати що віддайте все що вони хочуть. Це початок кінця світу
16.09.2025 20:28 Ответить
 
 