Российский дрон, который упал в Литве в конце июля, запустили намеренно из Беларуси, - СМИ
Российский беспилотник типа "Гербера" (аналог "Шахеда"), который 28 июля упал на полигоне в Литве, был намеренно запущен из Беларуси с целью запугивания.
Об этом пишет Delfi со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что эта операция была спланирована с целью проверить возможности противовоздушной обороны и вызвать психологический эффект.
Источники издания считают, что именно поэтому дрон запустили над Вильнюсом на высоте, где его не зафиксировали радары противовоздушной обороны.
В издании напомнили, что беспилотник, который содержал 2 кг взрывчатки, рано утром пролетел над Вильнюсом.
Дрон запустили над столицей для психологического эффекта, считают "хорошо информированные источники" Delfi.
Кроме взрывчатки, в дроне нашли также "современный бортовой компьютер и по меньшей мере одну SIM-карту", добавляет медиа.
