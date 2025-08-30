Литва установила "зубы дракона" у границы с РФ и Беларусью. ФОТОрепортаж

Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook

Литва установила заграждения для усиления безопасности границы на неиспользуемых дорогах на пунктах пропуска с Россией и Беларусью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT со ссылкой на литовских военных.

Как отмечается, это является частью запланированных мер контрмобильности для Балтийской оборонительной линии.

"Установленные барьеры - это лишь часть большой, целостной картины. Мы начинаем с тактического уровня - конкретных препятствий на границе, а позже объединим весь инженерный сценарий в единую концептуальную систему", - заявил командующий Вооруженных сил Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.

"Зубы дракона", которые использовались для установки барьеров, были установлены на дорогах в неиспользуемых пунктах пропуска на границе, а на используемых, их разместили в легкодоступных местах вблизи дорог, чтобы их можно было быстро использовать при необходимости.

Сообщается, что такие меры усиления безопасности границы уже установлены на неиспользуемых пунктах пропуска на границе с Беларусью "Шумскас", "Лаворишкес", "Райгардас", "Латежерис", а также на неиспользуемом пункте пропуска на границе с Россией "Романишкес" и в некоторых других районах.

Отмечается, что в ближайшее время военные оценят другие важные пограничные районы, где также планируется ограничение передвижения.

По данным Литовской армии, размещение "зубов дракона" не связано с учениями "Запад" – это плановые мероприятия в рамках проекта Балтийской линии обороны.

