Новости Фото Литва укрепляет границу с РФ и РБ
Литва установила "зубы дракона" у границы с РФ и Беларусью. ФОТОрепортаж

Литва встановила "зуби дракона" біля кордону з РФ та Білоруссю
Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook

Литва установила заграждения для усиления безопасности границы на неиспользуемых дорогах на пунктах пропуска с Россией и Беларусью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT со ссылкой на литовских военных.

Как отмечается, это является частью запланированных мер контрмобильности для Балтийской оборонительной линии.

"Установленные барьеры - это лишь часть большой, целостной картины. Мы начинаем с тактического уровня - конкретных препятствий на границе, а позже объединим весь инженерный сценарий в единую концептуальную систему", - заявил командующий Вооруженных сил Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.

"Зубы дракона", которые использовались для установки барьеров, были установлены на дорогах в неиспользуемых пунктах пропуска на границе, а на используемых, их разместили в легкодоступных местах вблизи дорог, чтобы их можно было быстро использовать при необходимости.

Также читайте: Противотанковые мины и фортификации: Литва потратит 1,1 миллиарда евро на укрепление границы с Беларусью и Россией

Сообщается, что такие меры усиления безопасности границы уже установлены на неиспользуемых пунктах пропуска на границе с Беларусью "Шумскас", "Лаворишкес", "Райгардас", "Латежерис", а также на неиспользуемом пункте пропуска на границе с Россией "Романишкес" и в некоторых других районах.

Отмечается, что в ближайшее время военные оценят другие важные пограничные районы, где также планируется ограничение передвижения.

По данным Литовской армии, размещение "зубов дракона" не связано с учениями "Запад" – это плановые мероприятия в рамках проекта Балтийской линии обороны.

Литва встановила "зуби дракона" біля кордону з РФ та Білоруссю
Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook
Литва встановила "зуби дракона" біля кордону з РФ та Білоруссю
Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook
Литва встановила "зуби дракона" біля кордону з РФ та Білоруссю
Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook
Литва встановила "зуби дракона" біля кордону з РФ та Білоруссю
Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook
Литва встановила "зуби дракона" біля кордону з РФ та Білоруссю
Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook
Литва встановила "зуби дракона" біля кордону з РФ та Білоруссю
Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook

Читайте: Литва закроет воздушное пространство на границе с Беларусью перед российско-белорусскими учениями "Запад-2025"

Щільно мінуйте кордон - це виграє вам час, який ми втратили через оманську гниду.
показать весь комментарий
30.08.2025 23:27 Ответить
От Лепрозория Европа огораживается.
И только чумной Бубосик готовил им дороги, мосты, разминированное побережье
показать весь комментарий
30.08.2025 23:28 Ответить
А от у нас щось під сумами не захотіли ставить!
показать весь комментарий
30.08.2025 23:36 Ответить
Там де в уряді патріоти, а не оманські зрадники
показать весь комментарий
30.08.2025 23:40 Ответить
 
 