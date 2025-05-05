Противотанковые мины и фортификации: Литва потратит 1,1 миллиарда евро на укрепление границы с Беларусью и Россией

На укрепление своих границ с Беларусью и Россией Литва потратит 1,1 миллиарда евро. Проект рассчитан на 10 лет.

Об этом пишет белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на Минобороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

В оборонном ведомстве Литвы заявили, что сейчас идет "интенсивная" работа по определению того, как "обеспечить целостность Балтийской оборонительной линии". В частности, 800 миллионов евро из общей суммы будет потрачено на противотанковые мины.

В рамках запланированных мероприятий Литва накопит противотанковые системы и другие фортификационные сооружения вблизи так называемого Сувальского коридора - 70-километрового участка, соединяющего страны Балтии с Польшей. Это узкая полоска земли граничит с одной стороны с российским анклавом Калининград, а с другой с Беларусью.

Кроме этого, Литва планирует углубить оросительные канавы, которые могут служить траншеями, восстановить леса в приграничных районах и высадить деревья на ключевых дорогах для защиты гражданского населения и военных.

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В Минобороны Литвы рассказали, что дополнительные меры включают "возможности радиоэлектронной борьбы, системы борьбы с беспилотниками и усиление системы наблюдения и раннего предупреждения".

В оборонном ведомстве страны выразили убеждение, что расходы на вышеупомянутые шаги позволят Литве "блокировать и замедлять действия враждебных государств".

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