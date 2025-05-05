Протитанкові міни та фортифікації: Литва витратить 1,1 мільярда євро на зміцнення кордону з Білоруссю та Росією

На зміцнення своїх кордонів з Білоруссю та Росією Литва витратить 1,1 мільярда євро. Проєкт розрахований на 10 років.

Про це пише білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на Міноборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.

В оборонному відомстві Литви заявили, що зараз триває "інтенсивна" робота з визначення того, як "забезпечити цілісність Балтійської оборонної лінії". Зокрема, 800 мільйонів євро із загальної суми буде витрачено на протитанкові міни.

У межах запланованих заходів Литва накопичить протитанкові системи та інші фортифікаційні споруди поблизу так званого Сувальського коридору – 70-кілометрової ділянки, що з’єднує країни Балтії з Польщею. Це вузька смужка землі межує з одного боку з російським анклавом Калінінград, а з іншого із Білоруссю.

Окрім цього, Литва планує поглибити зрошувальні канави, які можуть служити траншеями, відновити ліси в прикордонних районах та висадити дерева на ключових дорогах для захисту цивільного населення та військових.

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У Міноборони Литви розповіли, що додаткові заходи включають "можливості радіоелектронної боротьби, системи боротьби з безпілотниками та посилення системи спостереження та раннього попередження".

В оборонному відомстві країни висловили переконання, що витрати на вищезгадані кроки дозволять Литві "блокувати та уповільнювати дії ворожих держав".

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