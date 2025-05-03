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Новини Позбавлення росіян права на проживання в Литві
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Литва позбавлятиме права на проживання росіян, які часто відвідують РФ та Білорусь

Литва, кордон

У Литві в суботу, 3 травня, набув чинності закон, за яким громадяни РФ, які часто їздять до Росії та Білорусі без вагомої причини, втратять свої посвідки на проживання.

Про це повідомляє литовський суспільний мовник LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що віднині російські громадяни втрачатимуть дозвіл на постійне проживання в Литві, якщо без об'єктивних причин будуть їздити до Росії або Білорусі частіше, ніж один раз на три місяці.

Однак це правило не стосуватиметься поїздок з об'єктивних причин, а також коли громадяни є членами екіпажу або членами команди в компаніях, що здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення, або здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення до або з країн-членів Європейського Союзу, або транзитом через Литву.

За даними Департаменту міграції, станом на 1 квітня цього року посвідки на постійне проживання в Литві мали 14 652 громадянина РФ.

Вищезгаданий закон в Литві ухвалили у 2023 році  у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

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Автор: 

Литва (2410) позбавлення (12) росія (65336)


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Законтачених ватників - на парашку.
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03.05.2025 18:56 Відповісти
Зараз замукає в хліву машка захарова, бо ущємляють!
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03.05.2025 18:58 Відповісти
Всей европе нужно так сделать в Италии этого какела пруд пруди как и нигеров!
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03.05.2025 19:02 Відповісти
Женіть московита люди! Просто женіть на болота, ніколи і ніде не було від московита нічого доброго. Це страшна зараза , перед якою всі хвороби світу це дрібні незручності.
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03.05.2025 19:04 Відповісти
Все вірно: чемодан, вокзал, ерефія.
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03.05.2025 19:11 Відповісти
Чем раньше прибалты выкинут всех рашистов со своих стран, тем спокойнее у них будет, эту

быдлоту нужно гнать со всех стран мира.
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03.05.2025 19:12 Відповісти
Часто це як? Кацап завжди знайде мільйон причин проїхати по вухах щоб поїхати в "радниє *****".
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03.05.2025 19:24 Відповісти
 
 