Литва позбавлятиме права на проживання росіян, які часто відвідують РФ та Білорусь

У Литві в суботу, 3 травня, набув чинності закон, за яким громадяни РФ, які часто їздять до Росії та Білорусі без вагомої причини, втратять свої посвідки на проживання.

Про це повідомляє литовський суспільний мовник LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що віднині російські громадяни втрачатимуть дозвіл на постійне проживання в Литві, якщо без об'єктивних причин будуть їздити до Росії або Білорусі частіше, ніж один раз на три місяці.

Однак це правило не стосуватиметься поїздок з об'єктивних причин, а також коли громадяни є членами екіпажу або членами команди в компаніях, що здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення, або здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення до або з країн-членів Європейського Союзу, або транзитом через Литву.

За даними Департаменту міграції, станом на 1 квітня цього року посвідки на постійне проживання в Литві мали 14 652 громадянина РФ.

Вищезгаданий закон в Литві ухвалили у 2023 році у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Читайте також: Литва хоче заборонити росіянами купувати нерухомість біля стратегічних об’єктів