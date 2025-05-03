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Новости Лишение россиян права на проживание в Литве
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Литва лишит права на проживание россиян, которые часто посещают РФ и Беларусь

Литва, граница

В Литве в субботу, 3 мая, вступил в силу закон, по которому граждане РФ, которые часто ездят в Россию и Беларусь без веской причины, потеряют свои виды на жительство.

Об этом сообщает литовский общественный вещатель LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что отныне российские граждане будут терять разрешение на постоянное проживание в Литве, если без объективных причин будут ездить в Россию или Беларусь чаще, чем один раз в три месяца.

Однако это правило не будет касаться поездок по объективным причинам, а также когда граждане являются членами экипажа или членами команды в компаниях, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, или осуществляют международные грузовые и пассажирские перевозки в или из стран-членов Европейского Союза, или транзитом через Литву.

По данным Департамента миграции, по состоянию на 1 апреля этого года постоянный вид на жительство в Литве имели 14 652 гражданина РФ.

Вышеупомянутый закон в Литве приняли в 2023 году в связи с военной агрессией РФ против Украины.

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Законтачених ватників - на парашку.
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03.05.2025 18:56 Ответить
Зараз замукає в хліву машка захарова, бо ущємляють!
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03.05.2025 18:58 Ответить
Всей европе нужно так сделать в Италии этого какела пруд пруди как и нигеров!
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03.05.2025 19:02 Ответить
Женіть московита люди! Просто женіть на болота, ніколи і ніде не було від московита нічого доброго. Це страшна зараза , перед якою всі хвороби світу це дрібні незручності.
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03.05.2025 19:04 Ответить
Все вірно: чемодан, вокзал, ерефія.
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03.05.2025 19:11 Ответить
Чем раньше прибалты выкинут всех рашистов со своих стран, тем спокойнее у них будет, эту

быдлоту нужно гнать со всех стран мира.
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03.05.2025 19:12 Ответить
Часто це як? Кацап завжди знайде мільйон причин проїхати по вухах щоб поїхати в "радниє *****".
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03.05.2025 19:24 Ответить
 
 