Литва встановила "зуби дракона" біля кордону з РФ та Білоруссю. ФОТОрепортаж
Литва встановила загородження для посилення безпеки кордону на невикористовуваних дорогах на пунктах пропуску з Росією та Білоруссю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT із посиланням на литовських військових.
Як зазначається, це є частиною запланованих заходів контрмобільності для Балтійської оборонної лінії.
"Встановлені бар'єри – це лише частина великої, цілісної картини. Ми починаємо з тактичного рівня – конкретних перешкод на кордоні, а пізніше об'єднаємо весь інженерний сценарій в єдину концептуальну систему", – заявив командувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас.
"Зуби дракона", що використовувалися для встановлення бар'єрів, були встановлені на дорогах у невикористовуваних пунктах пропуску на кордоні, а на тих, що використовуються, їх розмістили у легкодоступних місцях поблизу доріг, щоб їх можна було швидко використовувати за потреби.
Повідомляється, що такі заходи посилення безпеки кордону вже встановлені на невикористовуваних пунктах пропуску на кордоні з Білоруссю "Шумскас", "Лаворішкес", "Райгардас", "Латежеріс", а також на невикористовуваному пункті пропуску на кордоні з Росією "Романішкес" та в деяких інших районах.
Зазначається, що найближчим часом військові оцінять інші важливі прикордонні райони, де також планується обмеження пересування.
За даними Литовської армії, розміщення "зубів дракона" не пов’язане з навчаннями "Захід" – це планові заходи у рамках проєкту Балтійської лінії оборони.
