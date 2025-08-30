Литва встановила "зуби дракона" біля кордону з РФ та Білоруссю. ФОТОрепортаж

Литва встановила загородження для посилення безпеки кордону на невикористовуваних дорогах на пунктах пропуску з Росією та Білоруссю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT із посиланням на литовських військових.

Як зазначається, це є частиною запланованих заходів контрмобільності для Балтійської оборонної лінії.

"Встановлені бар'єри – це лише частина великої, цілісної картини. Ми починаємо з тактичного рівня – конкретних перешкод на кордоні, а пізніше об'єднаємо весь інженерний сценарій в єдину концептуальну систему", – заявив командувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас.

"Зуби дракона", що використовувалися для встановлення бар'єрів, були встановлені на дорогах у невикористовуваних пунктах пропуску на кордоні, а на тих, що використовуються, їх розмістили у легкодоступних місцях поблизу доріг, щоб їх можна було швидко використовувати за потреби.

Також читайте: Протитанкові міни та фортифікації: Литва витратить 1,1 мільярда євро на зміцнення кордону з Білоруссю та Росією

Повідомляється, що такі заходи посилення безпеки кордону вже встановлені на невикористовуваних пунктах пропуску на кордоні з Білоруссю "Шумскас", "Лаворішкес", "Райгардас", "Латежеріс", а також на невикористовуваному пункті пропуску на кордоні з Росією "Романішкес" та в деяких інших районах.

Зазначається, що найближчим часом військові оцінять інші важливі прикордонні райони, де також планується обмеження пересування.

Читайте: Литва закриє повітряний простір на кордоні з Білоруссю перед російсько-білоруськими навчаннями "Запад-2025"

За даними Литовської армії, розміщення "зубів дракона" не пов’язане з навчаннями "Захід" – це планові заходи у рамках проєкту Балтійської лінії оборони.

Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook

Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook

Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook

Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook

Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook