Новини Фото Литва укріплює кордон з РФ та РБ
Литва встановила "зуби дракона" біля кордону з РФ та Білоруссю. ФОТОрепортаж

Литва встановила загородження для посилення безпеки кордону на невикористовуваних дорогах на пунктах пропуску з Росією та Білоруссю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT із посиланням на литовських військових.

Як зазначається, це є частиною запланованих заходів контрмобільності для Балтійської оборонної лінії.

"Встановлені бар'єри – це лише частина великої, цілісної картини. Ми починаємо з тактичного рівня – конкретних перешкод на кордоні, а пізніше об'єднаємо весь інженерний сценарій в єдину концептуальну систему", – заявив командувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас.

"Зуби дракона", що використовувалися для встановлення бар'єрів, були встановлені на дорогах у невикористовуваних пунктах пропуску на кордоні, а на тих, що використовуються, їх розмістили у легкодоступних місцях поблизу доріг, щоб їх можна було швидко використовувати за потреби.

Також читайте: Протитанкові міни та фортифікації: Литва витратить 1,1 мільярда євро на зміцнення кордону з Білоруссю та Росією

Повідомляється, що такі заходи посилення безпеки кордону вже встановлені на невикористовуваних пунктах пропуску на кордоні з Білоруссю "Шумскас", "Лаворішкес", "Райгардас", "Латежеріс", а також на невикористовуваному пункті пропуску на кордоні з Росією "Романішкес" та в деяких інших районах.

Зазначається, що найближчим часом військові оцінять інші важливі прикордонні райони, де також планується обмеження пересування.

Читайте: Литва закриє повітряний простір на кордоні з Білоруссю перед російсько-білоруськими навчаннями "Запад-2025"

За даними Литовської армії, розміщення "зубів дракона" не пов’язане з навчаннями "Захід" – це планові заходи у рамках проєкту Балтійської лінії оборони.

Литва встановила "зуби дракона" біля кордону з РФ та Білоруссю
Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook
Литва встановила "зуби дракона" біля кордону з РФ та Білоруссю
Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook
Литва встановила "зуби дракона" біля кордону з РФ та Білоруссю
Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook
Литва встановила "зуби дракона" біля кордону з РФ та Білоруссю
Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook
Литва встановила "зуби дракона" біля кордону з РФ та Білоруссю
Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook
Литва встановила "зуби дракона" біля кордону з РФ та Білоруссю
Фото: Lietuvos kariuomenė / Facebook

Щільно мінуйте кордон - це виграє вам час, який ми втратили через оманську гниду.
показати весь коментар
30.08.2025 23:27 Відповісти
Не он халоший мальчик бо не втік
показати весь коментар
31.08.2025 00:02 Відповісти
Якщо будуть розглядати 5 статтю то зуби дракона опиняться вже в тилу. З країнами типу ******** росії може бути тільки стратегія її знищення різноманітними способами. Неможливо жити весь час у стані приготування до тотальної війни. Копати траншеї з підземними школами, заводами. Життям! Бо кацапи нападуть. Так не може бути в ********* суспільстві. І навіть призиви в Україні тотально заритися від кацапні це не може бути панацеєю. Це не має бути. Потрібно знешкоджувати причину.
показати весь коментар
31.08.2025 00:22 Відповісти
От Лепрозория Европа огораживается.
И только чумной Бубосик готовил им дороги, мосты, разминированное побережье
показати весь коментар
30.08.2025 23:28 Відповісти
А от у нас щось під сумами не захотіли ставить!
показати весь коментар
30.08.2025 23:36 Відповісти
Там де в уряді патріоти, а не оманські зрадники
показати весь коментар
30.08.2025 23:40 Відповісти
...і протипіхотних мін туди кілька МІЛЬЙОНІВ!
показати весь коментар
30.08.2025 23:49 Відповісти
"Дурачкі" якісь.... всіж знають що потрібно встановлювати мангали й готуватися до шашличків..... а ще дороги є які треба ремонтувати а вони гроші на це витрачають.
показати весь коментар
31.08.2025 01:20 Відповісти
 
 