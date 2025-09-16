Російський дрон, який впав у Литві наприкінці липня, запустили навмисно з Білорусі, - ЗМІ

Російський безпілотник типу "Гербера" (аналог "Шахеда"), який 28 липня впав на полігоні у Литві, був навмисно запущений з Білорусі з метою залякування.

Про це пише Delfi з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ця операція була спланована з метою перевірити можливості протиповітряної оборони та викликати психологічний ефект.

Джерела видання вважають, що саме тому дрон запустили над Вільнюсом на висоті, де його не зафіксували радари протиповітряної оборони.

У виданні нагадали, що безпілотник, який містив 2 кг вибухівки, рано вранці пролетів над Вільнюсом.

Дрон запустили над столицею для психологічного ефекту, вважають "добре поінформовані джерела" Delfi.

Окрім вибухівки, у дроні знайшли також "сучасний бортовий комп'ютер та щонайменше одну SIM-картку", додає медіа.

