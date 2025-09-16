УКР
Російський дрон, який впав у Литві наприкінці липня, запустили навмисно з Білорусі, - ЗМІ

У Литві впав російський дрон: Герберу навмисно запустили з Білорусі

Російський безпілотник типу "Гербера" (аналог "Шахеда"), який 28 липня впав на полігоні у Литві, був навмисно запущений з Білорусі з метою залякування.

Про це пише Delfi з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ

Зазначається, що ця операція була спланована з метою перевірити можливості протиповітряної оборони та викликати психологічний ефект.

Джерела видання вважають, що саме тому дрон запустили над Вільнюсом на висоті, де його не зафіксували радари протиповітряної оборони.

У виданні нагадали, що безпілотник, який містив 2 кг вибухівки, рано вранці пролетів над Вільнюсом.

Дрон запустили над столицею для психологічного ефекту, вважають "добре поінформовані джерела" Delfi. 

Окрім вибухівки, у дроні знайшли також "сучасний бортовий комп'ютер та щонайменше одну SIM-картку", додає медіа.

Це мабуть китайці з росіянами і білорусами так над Трампом знущаються
показати весь коментар
16.09.2025 20:19 Відповісти
І за це Тампакс зняв з Бульбофюрера санкції. ***** з Бульбофюрером проробляють для НАТО так звані прививки, тобто звикання до обстрілів. Скоро в порядку речей буде остріл ракетами країн НАТО і ніхто даже санкцій не накладе на рашистів. Навпаки, всі будут верещати що віддайте все що вони хочуть. Це початок кінця світу
показати весь коментар
16.09.2025 20:28 Відповісти
 
 