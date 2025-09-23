Литва дозволила армії нейтралізовувати безпілотники на тлі загрози з боку РФ, - ЗМІ

23 вересня Сейм Литви ухвалив поправки до Закону про авіацію та Статуту застосування військової сили, що дають армії можливість оперативніше реагувати на безпілотники, які порушують повітряний простір країни.

Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.

За рішенням міністра оборони або уповноваженої ним особи військову силу можна застосовувати проти дронів у заборонених або обмежених зонах, якщо їхні польоти виконуються з порушенням встановлених правил. Раніше така можливість стосувалася лише літальних апаратів, які використовуються як зброя.

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне наголосила, що поправки дозволяють гнучкіше реагувати на загрози та нейтралізувати дрони лише за абсолютної військової необхідності, вживаючи всіх можливих запобіжних заходів для захисту людей і майна.

Поправки також передбачають механізм активації обмежувальних зон та обов’язок цивільних літаків використовувати радіозв’язок і транспондер у неконтрольованому повітряному просторі.

Зміни були ухвалені за особливою терміновою процедурою після подій цього літа, коли до Литви проникли два російські дрони "Гербера", один із яких був озброєний вибухівкою.

