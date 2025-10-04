РУС
В Литве уволили министра Адомавичюса, который отказался говорить, чей Крым

Отставка Игнотаса Адомавичюса

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об отставке министра культуры Игнотаса Адомавичюса, который не смог ответить, чей Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

Обязанности министра культуры временно будет исполнять министр образования, науки и спорта Раминта Поповене.

Как указано, после назначения Адомавичюса новым министром культуры, поднялась волна возмущения: звучали вопросы о компетентности политика, а также критика по поводу заявлений министра.

В пятницу на вопрос журналистки lrytas.lt о том, кому принадлежит Крым, Адомавичюс не смог сразу ответить. Вместо этого он заявил, что "это провокация".

После инцидента премьер-министр Литвы Инга Ругинене отреагировала жестко.

"Представители нашего государства должны четко выражать позицию относительно территориальной целостности Украины. Никаких двусмысленностей здесь быть не может", - подчеркнула она.

Впоследствии Адомавичюс объявил об отставке.

+13
Та то фигня!
У нас ,к примеру- Владимир Александрович
Пять лет на простой вопрос :
Так нах... вы ,Пане ппрезидент , летали в Оман?
Не может ответить
Или не хочет....
И ничего...
Народ как- то терпит....
А литовцы такие нетерпеливые ....
04.10.2025 12:39 Ответить
+8
"чий дєрьмак?" ))
04.10.2025 12:55 Ответить
+7
Міністр подав сам у відставку А що наші---по три чотири крімінальні справи на міністрів,а його перекинуть в іншу структуру Оце вам Європа .Корупція,шахрайство,зловживання владою, бездіяльність ,порушення конституції,порушення Законів і т.інш---в нас не привід для звільнення То кому ми потрібні в Європі .А особливо потрібно побільше брехати--бо це ще і подобається лохам і баранам.
04.10.2025 12:54 Ответить
його питали як я відразу не здогадався
04.10.2025 12:36 Ответить
Все таки, що ж примусило його "відморожуватися"? Кацапські корені?
04.10.2025 12:38 Ответить
Може "спонсорська пАддЄржка" від кацапні?
04.10.2025 12:42 Ответить
Це тіж самі ригоАНАЛИ, що і сьогодні сидять у ВРУ! Бойко-шуфрич, та ще купа московських дуполизів, теж мнуться з ноги на ногу, коли їх про це запитують!! Стефанчуки з аброхамієм, можуть це підтвердити!
04.10.2025 14:27 Ответить
Та то фигня!
У нас ,к примеру- Владимир Александрович
Пять лет на простой вопрос :
Так нах... вы ,Пане ппрезидент , летали в Оман?
Не может ответить
Или не хочет....
И ничего...
Народ как- то терпит....
А литовцы такие нетерпеливые ....
04.10.2025 12:39 Ответить
Це ж вчора було. Хіба ні ? Знову написали
04.10.2025 12:40 Ответить
Хоч якась перемога, можна кожного дня мусолити.
04.10.2025 12:41 Ответить
Вчора він заяву написав, а сьогодні звільнили.
04.10.2025 12:43 Ответить
Як казав один український новоспечений доктор філософії: Крим- божий. Незрозуміло-чого литовці такі принципові?
04.10.2025 12:41 Ответить
А зачем журналист спрашивал у министра культуры чей Крым. Он неблагонадежный?
04.10.2025 12:44 Ответить
Як цей поц взагалі утримався на посаді до тепер…
04.10.2025 12:49 Ответить
"Протримався" аж цілий тиждень.
04.10.2025 13:00 Ответить
Міністр подав сам у відставку А що наші---по три чотири крімінальні справи на міністрів,а його перекинуть в іншу структуру Оце вам Європа .Корупція,шахрайство,зловживання владою, бездіяльність ,порушення конституції,порушення Законів і т.інш---в нас не привід для звільнення То кому ми потрібні в Європі .А особливо потрібно побільше брехати--бо це ще і подобається лохам і баранам.
04.10.2025 12:54 Ответить
"чий дєрьмак?" ))
04.10.2025 12:55 Ответить
Лягавый!!!🤪
04.10.2025 13:00 Ответить
Видворіть ще його в Крим.
04.10.2025 13:02 Ответить
Дивуюсь румунам, молдованам, литовцям. Тільки чують запах руського міра : там звільнили, там всю партію зняли з виборів, там орка зняли з президентської гонки, там нах*й послали нетребко.

Виявляється - так можна, поки Захід топчеться в толерантності, бюрократії і власній безпорадності.
04.10.2025 13:15 Ответить
 
 