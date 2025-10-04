В Литве уволили министра Адомавичюса, который отказался говорить, чей Крым

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об отставке министра культуры Игнотаса Адомавичюса, который не смог ответить, чей Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

Обязанности министра культуры временно будет исполнять министр образования, науки и спорта Раминта Поповене.

Как указано, после назначения Адомавичюса новым министром культуры, поднялась волна возмущения: звучали вопросы о компетентности политика, а также критика по поводу заявлений министра.

В пятницу на вопрос журналистки lrytas.lt о том, кому принадлежит Крым, Адомавичюс не смог сразу ответить. Вместо этого он заявил, что "это провокация".

После инцидента премьер-министр Литвы Инга Ругинене отреагировала жестко.

"Представители нашего государства должны четко выражать позицию относительно территориальной целостности Украины. Никаких двусмысленностей здесь быть не может", - подчеркнула она.

Впоследствии Адомавичюс объявил об отставке.

