В Эстонии отменили концерт американской группы Limp Bizkit – все из-за поддержки оккупации Крыма

Концерт американской рок-группы Limp Bizkit, который должен был состояться 31 мая 2026 года в Таллинне, отменен. Такое решение принято из-за пророссийской позиции фронтмена.

Агентство Baltic Live Agency, которое должно было организовать выступление, также сообщило об этом в Facebook.

Там сообщили, что концерт Limp Bizkit отменяется "по причинам, не зависящим от организатора".

Предварительная продажа билетов должна была начаться 10 ноября, однако старт продаж отложили.

Позиция фронтмена

Анонс выступления Limp Bizkit еще ранее вызвал критику из-за публичной пророссийской позиции фронтмена группы Фреда Дерста.

После того как Россия в 2014 году оккупировала Крым, Дерст назвал диктатора РФ Владимира Путина "человеком с четкими моральными принципами" и заявил, что хотел бы жить на полуострове.

На одном из концертов в России в 2015 году Дерст развернул плакат "Крым = Россия", который выбросили из зала. После этого ему на пять лет запретили въезд в Украину.

Реакция властей Эстонии

Как пишет ERR, после объявления концерта Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что в стране нет места для сторонников государства-агрессора:

"Эстония поддерживает территориальную целостность Украины и считает, что каждый сантиметр украинской земли принадлежит Украине. Сторонникам государства-агрессора нет места ни в Эстонии, ни в эстонском культурном пространстве".

Организаторы концерта в Таллинне объясняли свои действия тем, что Limp Bizkit неоднократно выступал в странах-союзниках Украины, а Дерст до 2019 года "был женат на россиянке из Крыма и, вероятно, находился в искаженном информационном пространстве".

Соорганизатором мероприятия должна была стать украинская компания NTR Team, которую возглавляет Александр Порядченко. Компания участвовала в подготовке концерта как равноправный партнер, инвестируя средства и ресурсы в проведение мероприятия.

