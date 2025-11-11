Администрация Трампа хочет исключить из резолюции ООН упоминания об оккупации Крыма, - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа якобы выступила за исключение из проекта резолюции ООН пунктов, подтверждающих территориальную целостность Украины и осуждающих российскую оккупацию Крыма и других регионов.

Об этом сообщили Kyiv Post два собеседника, знакомые с внутренними обсуждениями в ООН.

Резолюция ООН

Ежегодно Украина подает в Третий комитет Генассамблеи ООН резолюцию под названием "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь". В прошлом году ее поддержали 78 государств, включая США.

Однако, по данным источников, сейчас Вашингтон предлагает изменить название документа на "Война в Украине" и удалить из него упоминания о "территориальной целостности" и "агрессии".

Европейские дипломаты выражают обеспокоенность, что такой шаг может ослабить главный ежегодный документ ООН, который осуждает российское вторжение.

Интересы Украины

"Это еще один пример того, как Вашингтон отходит от ключевых интересов Украины в решающий момент дипломатии. Если эти формулировки уберут, сигнал Москве будет однозначным: США больше не возглавляют защиту международного порядка", - сказал один из европейских дипломатов.

Третий комитет ООН рассмотрит резолюцию в течение ближайших недель. По словам западных дипломатов, официальная цель изменений - сделать документ "более инклюзивным", но фактически это может означать уменьшение упоминаний о российской агрессии в многосторонних форматах.

