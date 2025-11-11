РУС
Администрация Трампа хочет исключить из резолюции ООН упоминания об оккупации Крыма, - СМИ

В ООН заявили, что война, которую РФ начала против Украины, должна завершиться с соблюдением территориальной целостности Украины

Администрация президента США Дональда Трампа якобы выступила за исключение из проекта резолюции ООН пунктов, подтверждающих территориальную целостность Украины и осуждающих российскую оккупацию Крыма и других регионов.

Об этом сообщили Kyiv Post два собеседника, знакомые с внутренними обсуждениями в ООН, передает Цензор.НЕТ.

Резолюция ООН

Ежегодно Украина подает в Третий комитет Генассамблеи ООН резолюцию под названием "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь". В прошлом году ее поддержали 78 государств, включая США.

Однако, по данным источников, сейчас Вашингтон предлагает изменить название документа на "Война в Украине" и удалить из него упоминания о "территориальной целостности" и "агрессии".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан рассчитывает на поддержку Трампа перед парламентскими выборами в Венгрии, - Politico

Европейские дипломаты выражают обеспокоенность, что такой шаг может ослабить главный ежегодный документ ООН, который осуждает российское вторжение.

Интересы Украины

"Это еще один пример того, как Вашингтон отходит от ключевых интересов Украины в решающий момент дипломатии. Если эти формулировки уберут, сигнал Москве будет однозначным: США больше не возглавляют защиту международного порядка", - сказал один из европейских дипломатов.

Третий комитет ООН рассмотрит резолюцию в течение ближайших недель. По словам западных дипломатов, официальная цель изменений - сделать документ "более инклюзивным", но фактически это может означать уменьшение упоминаний о российской агрессии в многосторонних форматах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация вокруг Украины больше не угрожает мировой войной, - Трамп

може, іншим 77 варто прийняти резолюцію про те, що ті, хто заперечує окупацію Криму та агресію рососії, автоматично стають співучасником тої агресії?...
11.11.2025 13:27 Ответить
А в Україні варто прийняти Закон про те, що ті, хто заперечує окупацію Криму та агресію рососії, автоматично стають кримінльними злочинцями.
До прикладу 8 липня 2021 Ізраїльський Кнесет запроводив кримінальну відповідальність за заперечення Голокосту.
11.11.2025 13:51 Ответить
сша - дно
11.11.2025 13:28 Ответить
Дайте Трампу лезо та гумку, він і підпис Клінтона з БМ видалить.
11.11.2025 13:35 Ответить
Мабуть при цій команді міндічів і вилучать.
11.11.2025 13:51 Ответить
На судову владу покладено не лише величезне професійне навантаження, а й серйозний рівень публічного контролю.
https://yur-gazeta.com/golovna/yak-zminyuetsya-sudova-sistema-u-period-reform--barsuk-marina-suddya-pags.html
11.11.2025 14:13 Ответить
 
 