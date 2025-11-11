РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12167 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа
1 810 28

Ситуация вокруг Украины больше не угрожает мировой войной, - Трамп

Трамп об Украине и глобальной безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине не перерастет в глобальный конфликт и повторил тезис, что войны не было бы, если бы он был у власти раньше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время общения с журналистами.

Он снова повторил тезис о том, что войны в Украине не было бы, если бы он был у власти раньше. По его словам, нынешний конфликт уже не приведет к глобальной катастрофе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"То есть, если бы у нас был плохой президент, мы могли бы жить в мире, охваченном огнем, где войны легко могли бы прийти к нам. У нас был ужасный президент, и в итоге мы получили Россию, Украину и другие катастрофы. Не забывайте, я развязал восемь войн, и будет девятая. Думаю, я развяжу еще одну, но я развязал восемь войн", – сказал американский лидер.

Трамп также повторил утверждение о значительных финансовых потерях США из-за поддержки Украины. Он заявил, что Соединенные Штаты потратили "350 миллиардов долларов" и больше не продолжают финансирование.

"Посмотрите, какой ущерб Россия и Украина нанесли нам как стране. Ведь мы потратили 350 миллиардов. Мы больше не тратим деньги", – отметил Трамп.

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят средства на Украину, а получают прибыль за счет продажи оружия НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай определяет политику России, - глава МИД Эстонии Цахкна

Автор: 

Трамп Дональд (7053) война в Украине (6805)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Ні, Трам говорить правду. Для США нічого не загрожує. Там навіть ідіот зможе пару років проіснувати. Щось поганого для країни не витворить, бо Сенат і Конгрес вдарить по руках. А реальний ідіот - це нарід який у 2019 році вибрав свою смерть, а сьогодні обзиває лідера великої країни і чекає, що він за них закінчить війну. А як же обіцянки одного простого паренька, що за своєї каденції він закінчить цю війну перемогою з виходом на кордони 1991 року і якщо щось не вийде, то піде? Закінчив? Пішов?
показать весь комментарий
11.11.2025 11:58 Ответить
+3
Адійот!
показать весь комментарий
11.11.2025 11:51 Ответить
+3
треба бути ідіотом щоб не бачити якої шкоди ВЖЕ заподіяв трамп. Отак от, Поділля.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Адійот!
показать весь комментарий
11.11.2025 11:51 Ответить
Ні, Трам говорить правду. Для США нічого не загрожує. Там навіть ідіот зможе пару років проіснувати. Щось поганого для країни не витворить, бо Сенат і Конгрес вдарить по руках. А реальний ідіот - це нарід який у 2019 році вибрав свою смерть, а сьогодні обзиває лідера великої країни і чекає, що він за них закінчить війну. А як же обіцянки одного простого паренька, що за своєї каденції він закінчить цю війну перемогою з виходом на кордони 1991 року і якщо щось не вийде, то піде? Закінчив? Пішов?
показать весь комментарий
11.11.2025 11:58 Ответить
треба бути ідіотом щоб не бачити якої шкоди ВЖЕ заподіяв трамп. Отак от, Поділля.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:06 Ответить
Це ще не кінець. Це тільки початок кінця. Бо наступним президентом СШТ буде "прастой парєнь іс палєстінскаво нарота крєпкій хазяйстаєнік" Мамдані...
показать весь комментарий
11.11.2025 12:19 Ответить
Сам Мамдані навряд чи колись стане президентом, бо він не є громадянином за народженням. Хтось подібний йому - можливо. Хоча поки не видно щоб у лавах демократів був якийсь помітний лідер. Вони чи то сплять чи то чекають чогось.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:27 Ответить
Яким треба бути адійотом, щоб порівнювати популіста у США та популіста в Україні. Вони з різних ліг.
А ніхто не примушував вас, адійотів, обирати собі популіста-артіста.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:34 Ответить
І схоже що надовго.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:56 Ответить
Світова війна - це тобі не бутерброд.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:53 Ответить
Він намаже собі у будь-якому випадку
показать весь комментарий
11.11.2025 12:02 Ответить
В тому і проблема, що він сам про себе тільки і думає. А те, що на бутерброд він зараз намазує здобутки поколінь американців, то його не іпе.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:07 Ответить
Бажаю тобі війни на території сша! Хоч раз.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:56 Ответить
Трамп: "Я завершив 3ю світову війну!"
Загроза світовій війні - це вітер в голову Трампа. Іноді штормить, іноді штіль
показать весь комментарий
11.11.2025 11:59 Ответить
Не забувайте, я розв'язав вісім воєн, і буде дев'ята. Думаю, я розв'яжу ще одну, але я розв'язав вісім воєн",

Ват? Це переклад такий кривий? Розв'язати війну означає її розпочати.
показать весь комментарий
11.11.2025 11:59 Ответить
Повна деменція.Якщо розв'язав,означає почав.А зав'язав,закінчив.Є якесь сходство з ЗЕленським-той теж звинувачував попередників у розв'язуванні і небажанні закінчити війну.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:03 Ответить
Нарешті зуміли підібрати такий рівень нагріву й швидкість підливання води в каструлю, аби все було стабільно.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:04 Ответить
Ну все... Шнобелевську премію цьому,путінському прихвостню
показать весь комментарий
11.11.2025 12:04 Ответить
Масштаби деменції зростають. Трампону потрібно переходити на галактичний рівень,-зупиняти зоряні війни, тут уже йомк нічого робити, всі світові війни закінчені, у Газі вічний мир, у США-золота ера. Амінь!
показать весь комментарий
11.11.2025 12:08 Ответить
цей бовдур гадає, що якщо назвати біле чорним то воно раптово змінить колір.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:11 Ответить
Ай молодець! Світову війну зупинив. Ну геній що тут поробиш...Дайте йому Нобелівську премію, а краще пігулку.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:13 Ответить
то мені одному здається, що шанси на її загрозу за останній рік лише зросли?...
показать весь комментарий
11.11.2025 12:17 Ответить
Так, все що зараз відбувається - це прелюдія до третьої світової.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:25 Ответить
Швидше б він вже програв демократам на довиборах і його імпечментували. Ще цілий рік до довиборів.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:17 Ответить
схоже розмови про передачу ракет закінчені?після Юльки це другій мудак що роздае гроші
показать весь комментарий
11.11.2025 12:25 Ответить
Слухати/читати Трампа та Зєльонкіна - пожиток десь однаковий.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:28 Ответить
Як зупинити війну? Сказати, що вона нікому не загрожує і не помічати її.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:40 Ответить
То це ж чудово!
Давай тоді якщо замінив свій памперс то давай "петріоти" українцям.)
показать весь комментарий
11.11.2025 12:47 Ответить
 
 