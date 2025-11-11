Ситуация вокруг Украины больше не угрожает мировой войной, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине не перерастет в глобальный конфликт и повторил тезис, что войны не было бы, если бы он был у власти раньше.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время общения с журналистами.
Он снова повторил тезис о том, что войны в Украине не было бы, если бы он был у власти раньше. По его словам, нынешний конфликт уже не приведет к глобальной катастрофе.
"То есть, если бы у нас был плохой президент, мы могли бы жить в мире, охваченном огнем, где войны легко могли бы прийти к нам. У нас был ужасный президент, и в итоге мы получили Россию, Украину и другие катастрофы. Не забывайте, я развязал восемь войн, и будет девятая. Думаю, я развяжу еще одну, но я развязал восемь войн", – сказал американский лидер.
Трамп также повторил утверждение о значительных финансовых потерях США из-за поддержки Украины. Он заявил, что Соединенные Штаты потратили "350 миллиардов долларов" и больше не продолжают финансирование.
"Посмотрите, какой ущерб Россия и Украина нанесли нам как стране. Ведь мы потратили 350 миллиардов. Мы больше не тратим деньги", – отметил Трамп.
Что предшествовало?
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят средства на Украину, а получают прибыль за счет продажи оружия НАТО.
А ніхто не примушував вас, адійотів, обирати собі популіста-артіста.
Загроза світовій війні - це вітер в голову Трампа. Іноді штормить, іноді штіль
Ват? Це переклад такий кривий? Розв'язати війну означає її розпочати.
Давай тоді якщо замінив свій памперс то давай "петріоти" українцям.)