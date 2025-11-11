Ситуація навколо України більше не загрожує світовою війною, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні не переросте у глобальний конфлікт та повторив тезу, що війни не було б, якби він був при владі раніше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив це під час спілкування з журналістами.
"Тобто, якби у нас був поганий президент, ми могли б жити у світі, охопленому вогнем, де війни легко могли б прийти до нас. У нас був жахливий президент, і в підсумку ми отримали Росію, Україну та інші катастрофи. Не забувайте, я розв'язав вісім воєн, і буде дев'ята. Думаю, я розв'яжу ще одну, але я розв'язав вісім воєн", – сказав американський лідер.
Трамп також повторив твердження про значні фінансові втрати США через підтримку України. Він заявив, що Сполучені Штати витратили "350 мільярдів доларів" і більше не продовжують фінансування.
"Подивіться, яких збитків Росія і Україна завдали нам як країні. Адже ми витратили 350 мільярдів. Ми більше не витрачаємо гроші", - зазначив Трамп.
Що передувало?
Раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не витрачають кошти на Україну, а отримують прибуток через продаж зброї НАТО.
А ніхто не примушував вас, адійотів, обирати собі популіста-артіста.
Загроза світовій війні - це вітер в голову Трампа. Іноді штормить, іноді штіль
Ват? Це переклад такий кривий? Розв'язати війну означає її розпочати.
Давай тоді якщо замінив свій памперс то давай "петріоти" українцям.)
Тому що США поступилися всіма своїми двохсотлітніми принципами, зняли штанці, пустили слину і прикинулись довбойобом.
Ну яка може бути світова війна між імперією зла та слюнявим довбойобом?