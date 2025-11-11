Ситуація навколо України більше не загрожує світовою війною, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні не переросте у глобальний конфлікт та повторив тезу, що війни не було б, якби він був при владі раніше.

Він знову повторив тезу про те, що війни в Україні не було б, якби він перебував при владі раніше. За його словами, нинішній конфлікт уже не призведе до глобальної катастрофи.

"Тобто, якби у нас був поганий президент, ми могли б жити у світі, охопленому вогнем, де війни легко могли б прийти до нас. У нас був жахливий президент, і в підсумку ми отримали Росію, Україну та інші катастрофи. Не забувайте, я розв'язав вісім воєн, і буде дев'ята. Думаю, я розв'яжу ще одну, але я розв'язав вісім воєн", – сказав американський лідер.

Трамп також повторив твердження про значні фінансові втрати США через підтримку України. Він заявив, що Сполучені Штати витратили "350 мільярдів доларів" і більше не продовжують фінансування.

"Подивіться, яких збитків Росія і Україна завдали нам як країні. Адже ми витратили 350 мільярдів. Ми більше не витрачаємо гроші", - зазначив Трамп.

Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не витрачають кошти на Україну, а отримують прибуток через продаж зброї НАТО.

