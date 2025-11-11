Ситуація навколо України більше не загрожує світовою війною, - Трамп

Трамп про Україну й глобальну безпеку

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні не переросте у глобальний конфлікт та повторив тезу, що війни не було б, якби він був при владі раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив це під час  спілкування з журналістами.

Він знову повторив тезу про те, що війни в Україні не було б, якби він перебував при владі раніше. За його словами, нинішній конфлікт уже не призведе до глобальної катастрофи.

"Тобто, якби у нас був поганий президент, ми могли б жити у світі, охопленому вогнем, де війни легко могли б прийти до нас. У нас був жахливий президент, і в підсумку ми отримали Росію, Україну та інші катастрофи. Не забувайте, я розв'язав вісім воєн, і буде дев'ята. Думаю, я розв'яжу ще одну, але я розв'язав вісім воєн", – сказав американський лідер.

Трамп також повторив твердження про значні фінансові втрати США через підтримку України. Він заявив, що Сполучені Штати витратили "350 мільярдів доларів" і більше не продовжують фінансування.

"Подивіться, яких збитків Росія і Україна завдали нам як країні. Адже ми витратили 350 мільярдів. Ми більше не витрачаємо гроші", - зазначив Трамп.

Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не витрачають кошти на Україну, а отримують прибуток через продаж зброї НАТО.

Трамп Дональд (8871) війна в Україні (8374)
Топ коментарі
треба бути ідіотом щоб не бачити якої шкоди ВЖЕ заподіяв трамп. Отак от, Поділля.
11.11.2025 12:06 Відповісти
+9
Ні, Трам говорить правду. Для США нічого не загрожує. Там навіть ідіот зможе пару років проіснувати. Щось поганого для країни не витворить, бо Сенат і Конгрес вдарить по руках. А реальний ідіот - це нарід який у 2019 році вибрав свою смерть, а сьогодні обзиває лідера великої країни і чекає, що він за них закінчить війну. А як же обіцянки одного простого паренька, що за своєї каденції він закінчить цю війну перемогою з виходом на кордони 1991 року і якщо щось не вийде, то піде? Закінчив? Пішов?
11.11.2025 11:58 Відповісти
+6
Адійот!
11.11.2025 11:51 Відповісти
11.11.2025 11:51 Відповісти
11.11.2025 11:58 Відповісти
11.11.2025 12:06 Відповісти
Це ще не кінець. Це тільки початок кінця. Бо наступним президентом СШТ буде "прастой парєнь іс палєстінскаво нарота крєпкій хазяйстаєнік" Мамдані...
11.11.2025 12:19 Відповісти
Сам Мамдані навряд чи колись стане президентом, бо він не є громадянином за народженням. Хтось подібний йому - можливо. Хоча поки не видно щоб у лавах демократів був якийсь помітний лідер. Вони чи то сплять чи то чекають чогось.
11.11.2025 12:27 Відповісти
Яким треба бути адійотом, щоб порівнювати популіста у США та популіста в Україні. Вони з різних ліг.
А ніхто не примушував вас, адійотів, обирати собі популіста-артіста.
11.11.2025 12:34 Відповісти
І схоже що надовго.
11.11.2025 12:56 Відповісти
Світова війна - це тобі не бутерброд.
11.11.2025 11:53 Відповісти
Він намаже собі у будь-якому випадку
11.11.2025 12:02 Відповісти
В тому і проблема, що він сам про себе тільки і думає. А те, що на бутерброд він зараз намазує здобутки поколінь американців, то його не іпе.
11.11.2025 12:07 Відповісти
Бажаю тобі війни на території сша! Хоч раз.
11.11.2025 11:56 Відповісти
Трамп: "Я завершив 3ю світову війну!"
Загроза світовій війні - це вітер в голову Трампа. Іноді штормить, іноді штіль
11.11.2025 11:59 Відповісти
Не забувайте, я розв'язав вісім воєн, і буде дев'ята. Думаю, я розв'яжу ще одну, але я розв'язав вісім воєн",

Ват? Це переклад такий кривий? Розв'язати війну означає її розпочати.
11.11.2025 11:59 Відповісти
Повна деменція.Якщо розв'язав,означає почав.А зав'язав,закінчив.Є якесь сходство з ЗЕленським-той теж звинувачував попередників у розв'язуванні і небажанні закінчити війну.
11.11.2025 12:03 Відповісти
Нарешті зуміли підібрати такий рівень нагріву й швидкість підливання води в каструлю, аби все було стабільно.
11.11.2025 12:04 Відповісти
Ну все... Шнобелевську премію цьому,путінському прихвостню
11.11.2025 12:04 Відповісти
Масштаби деменції зростають. Трампону потрібно переходити на галактичний рівень,-зупиняти зоряні війни, тут уже йомк нічого робити, всі світові війни закінчені, у Газі вічний мир, у США-золота ера. Амінь!
11.11.2025 12:08 Відповісти
цей бовдур гадає, що якщо назвати біле чорним то воно раптово змінить колір.
11.11.2025 12:11 Відповісти
Ай молодець! Світову війну зупинив. Ну геній що тут поробиш...Дайте йому Нобелівську премію, а краще пігулку.
11.11.2025 12:13 Відповісти
Пігулка не допоможе, ліпше дебелий копняк.
11.11.2025 13:01 Відповісти
то мені одному здається, що шанси на її загрозу за останній рік лише зросли?...
11.11.2025 12:17 Відповісти
Так, все що зараз відбувається - це прелюдія до третьої світової.
11.11.2025 12:25 Відповісти
Швидше б він вже програв демократам на довиборах і його імпечментували. Ще цілий рік до довиборів.
11.11.2025 12:17 Відповісти
схоже розмови про передачу ракет закінчені?після Юльки це другій мудак що роздае гроші
11.11.2025 12:25 Відповісти
Слухати/читати Трампа та Зєльонкіна - пожиток десь однаковий.
11.11.2025 12:28 Відповісти
Той на Байдена "гонить" а цей - на Порошенка.
11.11.2025 12:59 Відповісти
Та ще й одгнаково тупо.
11.11.2025 15:48 Відповісти
Як зупинити війну? Сказати, що вона нікому не загрожує і не помічати її.
11.11.2025 12:40 Відповісти
То це ж чудово!
Давай тоді якщо замінив свій памперс то давай "петріоти" українцям.)
11.11.2025 12:47 Відповісти
Звісно, більше світова війна не загрожує.

Тому що США поступилися всіма своїми двохсотлітніми принципами, зняли штанці, пустили слину і прикинулись довбойобом.

Ну яка може бути світова війна між імперією зла та слюнявим довбойобом?
11.11.2025 13:03 Відповісти
Ще трохи, і Гундяй канонізує Трампа, і буде на параші новий святий мученик-ммротворець. В мученик тому, що його деменція змусила вже до краю
11.11.2025 13:06 Відповісти
Явна ознака прогресуючої психічної хвороби. Безкінечні повторювання про "вісім воєн", про "350 мільярдів Україні", про "поганого Байдена і всіх демократів", "якби при владі був я", схибленість на золоті (дизайн Овального кабінету, бальної зали, навіть назва захисного куполу над США "Golden dome"), сладається враження, що забуває, що казав вчора...
11.11.2025 13:08 Відповісти
Где в приведенной цитате Трампа тезис вывешенный в заглавии? Уже даже просматривать ЦН моветон!
11.11.2025 14:34 Відповісти
тобі недостаньо першого речення інфи, тобі обов'язковво потрібно прямою мовою твого улюбленого трумпа?
11.11.2025 14:59 Відповісти
Я могу таких баек насочинять вагон! Меня этому учили! Поэтому и спрашиваю, кому пофиг, их дело!
12.11.2025 13:43 Відповісти
Здається це він сказав: "Хай Україна сама розбирається з агресором, ми не при ділах"
11.11.2025 15:01 Відповісти
 
 