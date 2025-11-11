Адміністрація Трампа хоче вилучити з резолюції ООН згадки про окупацію Криму, - ЗМІ

В ООН заявили, що війна, яку РФ почала проти України, має завершитися з дотриманням територіальній цілісності України

Адміністрація президента США Дональда Трампа нібито виступила за вилучення з проєкту резолюції ООН пунктів, що підтверджують територіальну цілісність України та засуджують російську окупацію Криму й інших регіонів.

Про це повідомили Kyiv Post двоє співрозмовників, обізнаних із внутрішніми обговореннями в ООН, передає Цензор.НЕТ.

Резолюція ООН

Щороку Україна подає до Третього комітету Генасамблеї ООН резолюцію під назвою "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь". Торік її підтримали 78 держав, включно зі США.

Однак, за даними джерел, нині Вашингтон пропонує змінити назву документа на "Війна в Україні" та вилучити з нього згадки про "територіальну цілісність" і "агресію".

Європейські дипломати висловлюють занепокоєння, що такий крок може послабити головний щорічний документ ООН, який засуджує російське вторгнення.

Інтереси України

"Це ще один приклад того, як Вашингтон відходить від ключових інтересів України у вирішальний момент дипломатії. Якщо ці формулювання приберуть, сигнал Москві буде однозначний: США більше не очолюють захист міжнародного порядку", - сказав один із європейських дипломатів.

Третій комітет ООН розгляне резолюцію протягом найближчих тижнів. За словами західних дипломатів, офіційна мета змін - зробити документ "більш інклюзивним", але фактично це може означати зменшення згадок про російську агресію у багатосторонніх форматах.

може, іншим 77 варто прийняти резолюцію про те, що ті, хто заперечує окупацію Криму та агресію рососії, автоматично стають співучасником тої агресії?...
11.11.2025 13:27 Відповісти
А в Україні варто прийняти Закон про те, що ті, хто заперечує окупацію Криму та агресію рососії, автоматично стають кримінльними злочинцями.
До прикладу 8 липня 2021 Ізраїльський Кнесет запроводив кримінальну відповідальність за заперечення Голокосту.
11.11.2025 13:51 Відповісти
сша - дно
11.11.2025 13:28 Відповісти
Дайте Трампу лезо та гумку, він і підпис Клінтона з БМ видалить.
11.11.2025 13:35 Відповісти
Мабуть при цій команді міндічів і вилучать.
11.11.2025 13:51 Відповісти
Ну і хто тепер скаже шо США нехотіли війни московії з Україною ? От і приїхали, з відки ноги ростуть ,аж з 1993 року як розброїли Україну ...
11.11.2025 14:33 Відповісти
Мразі!!!
11.11.2025 14:34 Відповісти
Та рудий дегенерат не збирається допомагати Україні, він мутить з ****** тему, що заради уникнення ядерної війни треба пожертвувати Україною,це майбутній сценарій, запасаємося попкорном!
