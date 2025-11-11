Адміністрація Трампа хоче вилучити з резолюції ООН згадки про окупацію Криму, - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа нібито виступила за вилучення з проєкту резолюції ООН пунктів, що підтверджують територіальну цілісність України та засуджують російську окупацію Криму й інших регіонів.

Про це повідомили Kyiv Post двоє співрозмовників, обізнаних із внутрішніми обговореннями в ООН, передає Цензор.НЕТ.

Резолюція ООН

Щороку Україна подає до Третього комітету Генасамблеї ООН резолюцію під назвою "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь". Торік її підтримали 78 держав, включно зі США.

Однак, за даними джерел, нині Вашингтон пропонує змінити назву документа на "Війна в Україні" та вилучити з нього згадки про "територіальну цілісність" і "агресію".

Європейські дипломати висловлюють занепокоєння, що такий крок може послабити головний щорічний документ ООН, який засуджує російське вторгнення.

Інтереси України

"Це ще один приклад того, як Вашингтон відходить від ключових інтересів України у вирішальний момент дипломатії. Якщо ці формулювання приберуть, сигнал Москві буде однозначний: США більше не очолюють захист міжнародного порядку", - сказав один із європейських дипломатів.

Третій комітет ООН розгляне резолюцію протягом найближчих тижнів. За словами західних дипломатів, офіційна мета змін - зробити документ "більш інклюзивним", але фактично це може означати зменшення згадок про російську агресію у багатосторонніх форматах.

