Українське МЗС подякувало Польщі за відмову від переговорів з Орбаном

Глава МЗС України Андрій Сибіга позитивно відгукнувся про рішення президента Польщі Кароля Навроцького не проводити зустріч із прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, міністр написав про це у соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Польща демонструє принципову позицію

Навроцький вирішив скасувати зустріч з Орбаном через його недавню поїздку до Москви та переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив Марчин Пшидач, керівник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перекладачка Орбана некоректно переклала низку заяв Путіна, зокрема і щодо України, під час зустрічі в Кремлі, - ЗМІ

Сибіга наголосив, що такий крок є важливим сигналом підтримки України та європейської єдності.

"Це дійсно хороше рішення. Воно демонструє принципову позицію Польщі та її сильне почуття солідарності, підтверджуючи її відданість європейській єдності та безпеці у вирішальний момент. Дякую, Польще!" — написав глава МЗС.

Читайте також: Орбан зустрівся з Путіним у Москві: говорили про війну в Україні та постачання нафти через "Дружбу"

Скасований візит до Будапешта

Зазначається, що в середу, 3 грудня, Кароль Навроцький вирушить з дводенним візитом до Угорщини, де візьме участь у саміті лідерів країн Вишеградської групи. У четвер польський президент у супроводі дружини мав здійснити офіційний візит до Будапешта та провести зустрічі, серед інших, з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина має "суверенну зовнішню політику", - Сійярто про візит до Путіна

Візит Орбана в Москву

Нагадаємо, що 28 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявив, що Будапешт готовий стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України.

Крім того, Орбан заявив, що буферний статус України забезпечить мир у післявоєнний час.

Також читайте: На польському телебаченні показали карту України без Криму. ФОТО