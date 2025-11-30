Українське МЗС подякувало Польщі за відмову від переговорів з Орбаном
Глава МЗС України Андрій Сибіга позитивно відгукнувся про рішення президента Польщі Кароля Навроцького не проводити зустріч із прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, міністр написав про це у соцмережі Х.
Польща демонструє принципову позицію
Навроцький вирішив скасувати зустріч з Орбаном через його недавню поїздку до Москви та переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив Марчин Пшидач, керівник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі.
Сибіга наголосив, що такий крок є важливим сигналом підтримки України та європейської єдності.
"Це дійсно хороше рішення. Воно демонструє принципову позицію Польщі та її сильне почуття солідарності, підтверджуючи її відданість європейській єдності та безпеці у вирішальний момент. Дякую, Польще!" — написав глава МЗС.
Скасований візит до Будапешта
Зазначається, що в середу, 3 грудня, Кароль Навроцький вирушить з дводенним візитом до Угорщини, де візьме участь у саміті лідерів країн Вишеградської групи. У четвер польський президент у супроводі дружини мав здійснити офіційний візит до Будапешта та провести зустрічі, серед інших, з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.
Візит Орбана в Москву
- Нагадаємо, що 28 листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.
- Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявив, що Будапешт готовий стати майданчиком для проведення мирних переговорів щодо розв’язаної Росією війни проти України.
- Крім того, Орбан заявив, що буферний статус України забезпечить мир у післявоєнний час.
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