Навроцький сподівається на візит Зеленського до Варшави

Президент Польщі Кароль Навроцький сподівається, що президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Варшави, наголошуючи на необхідності "симетрії у відносинах між Польщею та Україною".

Про це в соцмережі X написав голова канцелярії Збігнєв Богуцький, передає Цензор.НЕТ.

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"Президент Республіки Польща також висловив сподівання, що президент Зеленський відвідає його у Варшаві для обговорення поточних питань Польщі з Україною", - написав він.

Як зазначається, Польща "заслуговує на вдячність та повагу з боку України за велику допомогу, надану польською державою та поляками після початку повномасштабної російської агресії".

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Польща вимагає симетрії у відносинах

Богуцький також наводить слова Навроцького: "Я послідовно вимагаю симетрії у відносинах між Польщею та Україною". Наголошується, що з огляду на величезні зусилля польського народу щодо військової та гуманітарної допомоги Україні, Польща залишається постійною, незмінною та стратегічною опорою для України.

Президент Навроцький сподівається, що "президент Володимир Зеленський поважатиме ці зусилля поляків, буде відкритим до певних пропозицій польської держави та висловить вдячність польським солдатам, польським громадянам та польській державі в межах стратегічної підтримки України".

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Польща виконує свої зобов'язання

Водночас, за словами Богуцького, президент Польщі наголошує, що підтримка України залишається тим, що "фундаментально об'єднує Польщу та Україну".

Він наголосив, що Польща повністю виконує свої союзницькі зобов'язання.

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