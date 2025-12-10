ЕС согласовал расширение санкций против Беларуси из-за вторжения воздушных шаров в Литву
Послы ЕС в среду согласовали расширение санкций против Беларуси в связи с вторжением воздушных шаров в Литву.
Об этом в соцсети X сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Послы только что договорились расширить санкции против Беларуси, чтобы противодействовать вторжениям воздушных шаров. (Это решение) будет официально утверждено министрами иностранных дел на следующей неделе", - сообщил он.
По словам литовских чиновников, с июня в Литву из Беларуси попало в общей сложности 315 воздушных шаров, пик наблюдался в октябре - 71 нарушение воздушного пространства.
Между октябрем и декабрем два крупнейших литовских аэропорта - в Вильнюсе и Каунасе - были вынуждены прекращать работу 15 раз, что повлияло на более 320 рейсов и более 45 тысяч пассажиров. В начале декабря Вильнюсский аэропорт был закрыт почти на 12 часов из-за инцидента с одним шаром.
На данный момент детали относительно конкретных санкций остаются неизвестными.
Что предшествовало?
- В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.
- Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.
- 27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу, а в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.
- Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".
- Министерство внутренних дел Литвы предложило полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.
- 29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.
-
Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране из-за воздушных шаров из Беларуси, которые нарушают работу авиации. Это позволит военным получить специальные полномочия для более эффективной координации действий.
