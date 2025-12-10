ЕС согласовал новые санкции против России, - СМИ

Постоянные представители стран-членов ЕС в среду согласовали введение новых санкций против России.

Об этом в соцсети X сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, ЕС применит ограничения в отношении 9 человек и компаний, которые способствуют российскому "теневому флоту". Кроме того, в санкционный список будет внесено еще 43 судна этого флота.

Послы также согласились применить санкции к 12 лицам и 2 организациям, которые, по их мнению, дестабилизируют Евросоюз. Среди них - офицеры российской военной разведки, члены клуба "Валдай", а также граждане США, Франции и Швейцарии, сотрудничающие с Россией.

Ранее глава МИД Германии Вадефуль заявил, что 20-й пакет санкций ЕС против РФ вскоре будет завершен

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС планирует срочно заблокировать российские активы, чтобы обойти вето Венгрии, - FT