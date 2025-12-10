ЄС погодив нові санкції проти Росії, - ЗМІ

Постійні представники країн-членів ЄС у середу погодили введення нових санкцій проти Росії.

Про це у соцмережі X повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає Цензор.НЕТ.

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За його інформацією, ЄС застосує обмеження щодо 9 осіб та компаній, які сприяють російському "тіньовому флоту". Крім того, до санкційного списку буде внесено ще 43 судна цього флоту.

Посли також погодилися застосувати санкції до 12 осіб і 2 організацій, які, на їхню думку, дестабілізують Євросоюз. Серед них - офіцери російської військової розвідки, члени клубу "Валдай", а також громадяни США, Франції та Швейцарії, які співпрацюють із Росією.

Раніше глава МЗС Німеччини Вадефуль заявив, що 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ незабаром буде завершено

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