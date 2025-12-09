В Литве объявлена чрезвычайная ситуация из-за шаров из Беларуси

Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране из-за воздушных шаров из Беларуси, которые нарушают работу авиации. Это позволит военным получить специальные полномочия для более эффективной координации действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы подаем проект постановления, которым предлагаем ввести чрезвычайную ситуацию государственного уровня из-за гибридной агрессии, связанной с контрабандными воздушными шарами, запускаемыми из Беларуси", - отметил руководитель государственных операций в чрезвычайной ситуации Владислав Кондратович.

По его словам, состояние объявляется не только из-за препятствования гражданской авиации, но и из-за интересов национальной безопасности и необходимости более тесно координировать действия с учреждениями и повысить эффективность взаимодействия с литовской армией.

"Во время чрезвычайной ситуации военным могут предоставляться специальные полномочия, что делает их работу вместе со службами МВД и самостоятельно более эффективной",- отметил министр.

Также предлагается, чтобы военные могли проверять документы лиц, транспортных средств, оружия и других предметов, проводить досмотр лица и его вещей, останавливать и проверять транспортные средства, грузы и багаж, а также использовать специальные средства.

Как указано в проекте постановления правительства, подготовленном Министерством внутренних дел (МВД), с октября деятельность аэропорта Вильнюса несколько раз приостанавливалась на 6 и более часов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Контрабандные метеошары из Беларуси: Литва не имеет средств противодействия

Шары из Беларуси

В последнее времяЛитва фиксирует многочисленные случаи, когда из Беларуси летят воздушные шары (метеозонды), которые пересекают литовское воздушное пространство.

Наиболее громкие случаи это нарушения над аэропортом Вильнюса, из-за чего приходилось закрывать воздушное пространство и приостанавливать авиасообщение.

По информации пограничной службы Литвы, некоторые из шаров несли контрабанду - преимущественно сигареты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аэропорт Вильнюса снова приостанавливал работу из-за воздушных шаров из Беларуси