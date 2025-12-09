В Литве объявлена чрезвычайная ситуация из-за шаров из Беларуси
Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране из-за воздушных шаров из Беларуси, которые нарушают работу авиации. Это позволит военным получить специальные полномочия для более эффективной координации действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.
"Мы подаем проект постановления, которым предлагаем ввести чрезвычайную ситуацию государственного уровня из-за гибридной агрессии, связанной с контрабандными воздушными шарами, запускаемыми из Беларуси", - отметил руководитель государственных операций в чрезвычайной ситуации Владислав Кондратович.
По его словам, состояние объявляется не только из-за препятствования гражданской авиации, но и из-за интересов национальной безопасности и необходимости более тесно координировать действия с учреждениями и повысить эффективность взаимодействия с литовской армией.
"Во время чрезвычайной ситуации военным могут предоставляться специальные полномочия, что делает их работу вместе со службами МВД и самостоятельно более эффективной",- отметил министр.
Также предлагается, чтобы военные могли проверять документы лиц, транспортных средств, оружия и других предметов, проводить досмотр лица и его вещей, останавливать и проверять транспортные средства, грузы и багаж, а также использовать специальные средства.
Как указано в проекте постановления правительства, подготовленном Министерством внутренних дел (МВД), с октября деятельность аэропорта Вильнюса несколько раз приостанавливалась на 6 и более часов.
Шары из Беларуси
В последнее времяЛитва фиксирует многочисленные случаи, когда из Беларуси летят воздушные шары (метеозонды), которые пересекают литовское воздушное пространство.
Наиболее громкие случаи это нарушения над аэропортом Вильнюса, из-за чего приходилось закрывать воздушное пространство и приостанавливать авиасообщение.
По информации пограничной службы Литвы, некоторые из шаров несли контрабанду - преимущественно сигареты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Перекрити кордони з ***********, закрити Балтійське море для рашистів, заблокувати Кенігсберг. Ні. Оголосимо надзвичайну ситуацію і стурбованість і будемо горювати