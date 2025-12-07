РУС
Аэропорт Вильнюса снова приостанавливал работу из-за воздушных шаров из Беларуси

Вечером субботы, 6 декабря, аэропорт Вильнюса закрывал воздушное пространство после фиксации в воздушном пространстве воздушных шаров из Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, информирует Цензор.НЕТ.

Аэропорт приостанавливал работу

"В 18:06 из-за гибридной атаки Беларуси против Литвы, гражданской авиации и населения - в районах, опасных для авиации, были обнаружены навигационные метки, характерные для воздушных шаров - над аэропортом Вильнюса было введено ограничение воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Ограничения над аэропортом ввели в 18:06. Они действовали до 19:32.

Часть рейсов из-за ограничений задерживалась или была отменена.

После снятия ограничений работа аэропорта была полностью восстановлена.

Летающие объекты над аэропортом Вильнюса

  • Подобные ситуации в Вильнюсском аэропорту происходят не впервые: 3 сентября из-за дрона там задержали посадку самолета с президентом Литвы, а 4 октября воздушное пространство над аэродромом ограничили из-за обнаружения воздушных шаров.
  • Объекты наблюдались в районе города Балтой-Воке, а перебои в авиасообщении продолжались несколько часов.
  • Позже Литва выразила официальный протест Беларуси из-за нарушения своего воздушного пространства.
  • В Вильнюсе заявили, что 21 октября группа метеорологических объектов незаконно проникла с белорусской территории в воздушное пространство страны. Этот инцидент создал угрозу гражданской авиации и вынудил изменить работу аэропорта, что привело к финансовым убыткам.

Невже припинили це сцикливо називати «контрабандою»? Ну нарешті 🙌🏻
показать весь комментарий
07.12.2025 02:45 Ответить
Вкотре пропоную литовській владі включати червоний семафор на ЖД гілці через Литву в Калініград кожен раз як якісь незрозумілі повітряні кулі перетинають кордон Литви зі сторони Білорусі. Неважливо, що Калініград це поки що росія, а кулі з Бульболанду.
показать весь комментарий
07.12.2025 02:46 Ответить
До бульбаша не чіплятися, то особистий кореш Доні. В Білорусі Белаві дозволено літати під прикриттям Доні.
показать весь комментарий
07.12.2025 06:10 Ответить
Пусть жратву и другие товары перекроют в Бульборашку и тогда шарики сами исчезнут.
показать весь комментарий
07.12.2025 06:39 Ответить
Вусатий старий пирдун, бульбенфюрер лука здатен тільки на дрібні пакості сосідям. То ніггерів привезе, то наповнить кулі газом пердячим. І то лука тільки сміливий, коли за його спиною стоїть ***** висяче.
показать весь комментарий
07.12.2025 07:17 Ответить
Саме так робив Совок. Він запускав АДА з ппаратурою фото-радіорозвідки (автоматичний дрейфуючий аєростат) з територіїчЛенінградськой области у бік Суомі.
показать весь комментарий
07.12.2025 08:27 Ответить
 
 