Аэропорт Вильнюса снова приостанавливал работу из-за воздушных шаров из Беларуси
Вечером субботы, 6 декабря, аэропорт Вильнюса закрывал воздушное пространство после фиксации в воздушном пространстве воздушных шаров из Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, информирует Цензор.НЕТ.
Аэропорт приостанавливал работу
"В 18:06 из-за гибридной атаки Беларуси против Литвы, гражданской авиации и населения - в районах, опасных для авиации, были обнаружены навигационные метки, характерные для воздушных шаров - над аэропортом Вильнюса было введено ограничение воздушного пространства", - говорится в сообщении.
Ограничения над аэропортом ввели в 18:06. Они действовали до 19:32.
Часть рейсов из-за ограничений задерживалась или была отменена.
После снятия ограничений работа аэропорта была полностью восстановлена.
Летающие объекты над аэропортом Вильнюса
- Подобные ситуации в Вильнюсском аэропорту происходят не впервые: 3 сентября из-за дрона там задержали посадку самолета с президентом Литвы, а 4 октября воздушное пространство над аэродромом ограничили из-за обнаружения воздушных шаров.
- Объекты наблюдались в районе города Балтой-Воке, а перебои в авиасообщении продолжались несколько часов.
- Позже Литва выразила официальный протест Беларуси из-за нарушения своего воздушного пространства.
- В Вильнюсе заявили, что 21 октября группа метеорологических объектов незаконно проникла с белорусской территории в воздушное пространство страны. Этот инцидент создал угрозу гражданской авиации и вынудил изменить работу аэропорта, что привело к финансовым убыткам.
