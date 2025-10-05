Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных летающих объектов, - СМИ
Поздно вечером субботы, 4 октября, над аэропортом Вильнюса закрыли воздушное пространство.
Об этом пишет LRT, сообщает Цензор.НЕТ.
"Поздно вечером в субботу воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом было ограничено, вероятно, из-за обнаружения воздушных шаров", - сообщили в службе "Литовские аэропорты" (LTOU).
По словам руководителя Национального центра управления кризисами Вильмантаса Виткаускаса, летательные объекты наблюдались в районе города Балтои-Воке. Он отметил, что перебои в авиасообщении могут длиться несколько часов.
Рейсы сейчас перенаправляют в аэропорты Каунаса и Риги.
По данным сайта Flightradar24.com, один рейс из Турции был направлен в Гданьский аэропорт.
Вильнюсский аэропорт сейчас расследует причину, но предполагается, что вблизи аэропорта могли пролетать воздушные шары.
Зєлєніє чєловєчкімолодіє люді - запускають напевно.
Не треба нічого збивати і радикально міняти в своїй безпеці. Don't look up, може пронесе, політають і перестануть. Ну не збивати ж ті дрони, а якщо росія образиться ?
Раша прямо на голову цілому єс і наті какає,а вони терплять.
А раша стає все нахабнішою...
Но для ната и ес скоро мыльные шары станут опасной провокацией , все аэропорты позакрывают , но эскалировать не будут по чем зазря 🤪