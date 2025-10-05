РУС
Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных летающих объектов, - СМИ

Поздно вечером субботы, 4 октября, над аэропортом Вильнюса закрыли воздушное пространство.

сообщает Цензор.НЕТ.

"Поздно вечером в субботу воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом было ограничено, вероятно, из-за обнаружения воздушных шаров", - сообщили в службе "Литовские аэропорты" (LTOU).

По словам руководителя Национального центра управления кризисами Вильмантаса Виткаускаса, летательные объекты наблюдались в районе города Балтои-Воке. Он отметил, что перебои в авиасообщении могут длиться несколько часов.

Рейсы сейчас перенаправляют в аэропорты Каунаса и Риги.

По данным сайта Flightradar24.com, один рейс из Турции был направлен в Гданьский аэропорт.

Вильнюсский аэропорт сейчас расследует причину, но предполагается, что вблизи аэропорта могли пролетать воздушные шары.

НЛО??🤔🤦‍♀️
05.10.2025 02:25 Ответить
Зєлєніє чєловєчкі молодіє люді - запускають напевно.

Не треба нічого збивати і радикально міняти в своїй безпеці. Don't look up, може пронесе, політають і перестануть. Ну не збивати ж ті дрони, а якщо росія образиться ?
05.10.2025 02:37 Ответить
та і ще треба довести, умисно чи ні вони це зробили
05.10.2025 03:47 Ответить
А перед тим зібрати голоси за початок проведення процедури доведення...вето подолати...
05.10.2025 09:21 Ответить
Авжеж "невідомі" - і онучами ані грама не тхне.
05.10.2025 03:23 Ответить
Боже,що робиться...
Раша прямо на голову цілому єс і наті какає,а вони терплять.
А раша стає все нахабнішою...
05.10.2025 05:28 Ответить
раШа уже не просто какает всем на головы , а откровенно срет !
Но для ната и ес скоро мыльные шары станут опасной провокацией , все аэропорты позакрывают , но эскалировать не будут по чем зазря 🤪
05.10.2025 06:59 Ответить
Операторів цих дронів, знають в країнах НАТО і ЄС??
05.10.2025 09:26 Ответить
 
 