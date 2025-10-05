Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных летающих объектов, - СМИ

Поздно вечером субботы, 4 октября, над аэропортом Вильнюса закрыли воздушное пространство.

Об этом пишет LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поздно вечером в субботу воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом было ограничено, вероятно, из-за обнаружения воздушных шаров", - сообщили в службе "Литовские аэропорты" (LTOU).

По словам руководителя Национального центра управления кризисами Вильмантаса Виткаускаса, летательные объекты наблюдались в районе города Балтои-Воке. Он отметил, что перебои в авиасообщении могут длиться несколько часов.

Рейсы сейчас перенаправляют в аэропорты Каунаса и Риги.

По данным сайта Flightradar24.com, один рейс из Турции был направлен в Гданьский аэропорт.

Вильнюсский аэропорт сейчас расследует причину, но предполагается, что вблизи аэропорта могли пролетать воздушные шары.

