Аеропорт Вільнюса закрили через невідомі літаючі об’єкти, - ЗМІ

Пізно ввечері суботи, 4 жовтня, над аеропортом Вільнюса закрили повітряний простір.

Про це пише LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пізно ввечері в суботу повітряний простір над Вільнюським аеропортом був обмежений, ймовірно, через виявлення повітряних куль", - повідомили у службі "Литовські аеропорти" (LTOU).

За словами керівника Національного центру управління кризами Вільмантаса Віткаускаса, літальні об’єкти спостерігалися в районі міста Балтої-Воке. Він зазначив, що перебої в авіасполученні можуть тривати кілька годин.

Рейси наразі перенаправляють до аеропортів Каунаса та Риги.

За даними сайту Flightradar24.com, один рейс із Туреччини було скеровано до Гданського аеропорту.

Вільнюський аеропорт зараз розслідує причину, але припускається, що поблизу летовища могли пролітати повітряні кулі.

