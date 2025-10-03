Дрони зафіксували над авіабазою в Ердінгу перед призупиненням роботи аеропорту Мюнхена, - ЗМІ

Безпілотники, які ввечері 2 жовтня призвели до призупинення роботи аеропорту Мюнхена, раніше зафіксували над авіабазою у місті Ердінг.

Про це повідомляє Bild, передає Цензор.НЕТ.

Перші спостереження безпілотників були зроблені близько 19:30 кількома свідками в Ердінгу. Уже за годину дрони помітили у районі мюнхенського аеропорту, що розташований за вісім кілометрів від авіабази.

Через фіксацію дронів аеропорт тимчасово припинив роботу, що призвело до затримки рейсів. Інших подробиць про інцидент наразі немає.

Нагадаємо, через повідомлення про дрони над територією аеропорту Мюнхена у четвер ввечері закрили злітні смуги та скасували рейси. Поліція веде пошук порушників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Співробітники НПЗ в Орську спостерігають за атакою дронів: "Съ#бывайтесь отсюда! На центральную проходную летит! Еще два из Самары идут! Большие!". ВIДЕО

Гібридна війна РФ

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швейцарія посилює системи захисту від безпілотників, - Reuters

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія після появи невідомих БпЛА у Бельгії: "Увесь ЄС перебуває під загрозою"

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня, на летовищі "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!