Співробітники НПЗ в Орську спостерігають за атакою дронів: "Съ#бывайтесь отсюда! На центральную проходную летит! Еще два из Самары идут! Большие!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому робітники НПЗ "Орськнафтаоргсинтез" спостерігають за атакою українських безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що робітники тікають із території підприємства під звуки пострілів тамтешньої ППО, яка марно намагається поцілити у дрон. Судячи зі слів чоловіків на записі, безпілотник влучив у ціль поблизу центральної прохідної.
"Знімають всі! Об'єктивний контроль влучання по НПЗ "Орськнафтаоргсінтез" в Оренбурзькій області. Працівники дякують українським дронам і Казахстану за скорочену робочу п'ятницю і відпустку за свій рахунок вже з понеділка", - зазначає у коментарі автор публікації.
Увага! Ненормативна лексика!
