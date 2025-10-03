УКР
6 496 37

Співробітники НПЗ в Орську спостерігають за атакою дронів: "Съ#бывайтесь отсюда! На центральную проходную летит! Еще два из Самары идут! Большие!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому робітники НПЗ "Орськнафтаоргсинтез" спостерігають за атакою українських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що робітники тікають із території підприємства під звуки пострілів тамтешньої ППО, яка марно намагається поцілити у дрон. Судячи зі слів чоловіків на записі, безпілотник влучив у ціль поблизу центральної прохідної.

 "Знімають всі! Об'єктивний контроль влучання по НПЗ "Орськнафтаоргсінтез" в Оренбурзькій області. Працівники дякують українським дронам і Казахстану за скорочену робочу п'ятницю і відпустку за свій рахунок вже з понеділка", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Автор: 

НПЗ (724) знищення (8378) дрони (5862)
Топ коментарі
+34
Це двіжуха! Куди ж ви побігли?
03.10.2025 16:12 Відповісти
+21
руки из жопы, даже видео снять не могут нормально
03.10.2025 16:12 Відповісти
+13
Реакція кацапів, як у розумово відсталих - не жах, ненависть, чи роздратування, а "зрелище", у якому вони не жертви чи учасники, а "глядачі"...
03.10.2025 16:17 Відповісти
Це двіжуха! Куди ж ви побігли?
03.10.2025 16:12 Відповісти
Ім скучна
03.10.2025 16:20 Відповісти
Як куди? За бухлом!
03.10.2025 16:50 Відповісти
03.10.2025 17:02 Відповісти
руки из жопы, даже видео снять не могут нормально
03.10.2025 16:12 Відповісти
На землі,в повітрі і на морі,українці знищать ворогів!
03.10.2025 16:13 Відповісти
Реакція кацапів, як у розумово відсталих - не жах, ненависть, чи роздратування, а "зрелище", у якому вони не жертви чи учасники, а "глядачі"...
03.10.2025 16:17 Відповісти
Це рідкісне явище,як проліт метеорита....красівоє.
03.10.2025 16:22 Відповісти
дивний ти, коли вони ще таке побачать? Згорить завод і прильотів не буде
03.10.2025 17:57 Відповісти
Наши внештатные корреспонденты на местах снимают для единого марафона.
03.10.2025 16:19 Відповісти
В Омську(а не в Орську), найбільший в Раші НПЗ. Якщо його гарно вразити, війна закінчиться. Ще по "Дружбі" треба вцілити. З неї нафта на Мозить йде.
03.10.2025 16:20 Відповісти
не несіть чуш. Якщо навідь всі нпз кацапіз спалити, війна не закінчиться, бо будуть купляти в китаї, індії
03.10.2025 16:22 Відповісти
Логістика не витягне таке навантаження, треба продовжувати "шкрябати" НПЗ.
03.10.2025 16:34 Відповісти
Купити можна, але ціни різні. Плюс логістика. Мінус валюта за експорт світлих продуктів. А черги на АЗС вже сьогодні
03.10.2025 16:34 Відповісти
Закінчиться.
03.10.2025 16:42 Відповісти
ШІ підказує шо в кацапів 30-35 великих НПЗ і ще 80 малих. Одним заводом війну не виграти. Треба валити і валити.
А шоб купляти за бугром - треба бабло якого в кацапів кастратофічно нема.
03.10.2025 16:56 Відповісти
ну ... пишуть що вже 38-40% потужностей вразили.
03.10.2025 17:55 Відповісти
Мали б порадіти - шо і їх не забули
03.10.2025 16:21 Відповісти
Стрілка від позначки "ефективність" плавно почала повзти до позначки "піар".

03.10.2025 14:40

Всюди уразили й уразили.
Коли вже буде "знищили",замість "уразили".
А це дві великі різниці,як кажуть в Одесі.

03.10.2025 14:42

Дорога в тупік,як для держави.

03.10.2025 15:27

Єрмак з татаровим і їх зеленський, захвильовані?

03.10.2025 15:39
03.10.2025 16:22 Відповісти
радуйтесь болотні істоти .. вихідні тепер будуть - побухаєте скрєпно
03.10.2025 16:26 Відповісти
ДоколЄ Самара буде бомбити Оськ?!111
03.10.2025 16:30 Відповісти
скучно девочки
03.10.2025 16:34 Відповісти
Супер-пупер нефтяники, а стоянка для машин даже не заасфальтирована и вся в говне.
03.10.2025 16:35 Відповісти
Не тільки стоянка, вся кацапія в лайні. Це такий в козломордих стіль життя, бути по шию в лайні і вчити других жити.
03.10.2025 17:06 Відповісти
Я б сказав тут реакція, ні риба, ні м' ясо, їм начхати, що Х-уйло вирішив знищити Україну і українців (невже не знають), але водночас спостерігають за знищенням своїх НПЗ як за атракціоном (ну це на цьому відео, на інших таких пацаки матюкаються, мабуть пропагандисти надійно пропісочили мозок - один фюрер - один народ).
03.10.2025 16:35 Відповісти
Движуха она такая зато теперь не скучно...
03.10.2025 16:36 Відповісти
03.10.2025 16:36 Відповісти
"Нам скушно, хочется движухи" пуйло
03.10.2025 16:38 Відповісти
Це ще не е*ать, е*бать ще попереду!
03.10.2025 16:45 Відповісти
хробачня
03.10.2025 16:51 Відповісти
"- исчо адін лєтіт!
- да, і батья его с ним!"
03.10.2025 17:03 Відповісти
Отака вона двіжуха...
03.10.2025 17:27 Відповісти
А дрон наспівував: "Ах, как хочєтся ворваться (і в послєдствіі взорваться) в городок, где по картє всьо знакомо, гдє заводи воєнпрома, - на дєньок...".
03.10.2025 17:33 Відповісти

03.10.2025 17:42 Відповісти
ФСБ взрывает Орськ
03.10.2025 17:43 Відповісти
Переляканий якийсь попався. Ще не звик.
03.10.2025 17:56 Відповісти
 
 