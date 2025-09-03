Из-за дрона задержали посадку самолета с президентом Литвы в Вильнюсском аэропорту

Самолет Spartan с президентом Литвы Гитанасом Науседой на борту некоторое время не мог приземлиться в Вильнюсском аэропорту из-за вероятного беспилотника.

Об этом сообщает LRT, информирует Цензор.НЕТ

"При приближении к Вильнюсскому аэропорту поступила информация об обнаружении беспилотника и о том, что посадка пока что опасна. Пилоты приняли все меры безопасности и через некоторое время совершили посадку", - сообщил пресс-секретарь президента Томас Бержинскас порталу 15min.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали ряд регионов РФ: аэропорты задержали и отменили рейсы

По данным платформы Flightradar24, самолет вылетел из Хельсинки в 19:10, начал кружить над Вильнюсом и приземлился в 21:17.

Компания Oro navigacija уточнила, что сообщение о дроне над районом Лепкальнис поступило от Службы авиационной безопасности Lietuvos oro uostai.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столица Литвы на год продлила бесплатный проезд в транспорте для украинских беженцев

"Затем были активированы процедуры безопасности: полеты были ненадолго приостановлены, а после получения информации об отсутствии угрозы движение возобновилось. Мы совместно с другими службами выясняем, какой именно дрон нарушил движение самолетов", - говорится в комментарии компании.

Напомним, в конце августа полеты в Вильнюсском аэропорту также временно приостанавливались из-за дрона. Тогда предполагалось, что он принадлежит частной охранной компании Ekskomisaru biuras, однако ее руководитель Витаутас Лабяцкас это опроверг.