РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10766 посетителей онлайн
Новости Инцидент в аэропорту Вильнюса
815 4

Из-за дрона задержали посадку самолета с президентом Литвы в Вильнюсском аэропорту

Президент Литвы Гитанас Науседа не видит оснований для завершения войны в Украине в ближайшее время.

Самолет Spartan с президентом Литвы Гитанасом Науседой на борту некоторое время не мог приземлиться в Вильнюсском аэропорту из-за вероятного беспилотника.

Об этом сообщает LRT, информирует Цензор.НЕТ

"При приближении к Вильнюсскому аэропорту поступила информация об обнаружении беспилотника и о том, что посадка пока что опасна. Пилоты приняли все меры безопасности и через некоторое время совершили посадку", - сообщил пресс-секретарь президента Томас Бержинскас порталу 15min.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали ряд регионов РФ: аэропорты задержали и отменили рейсы

По данным платформы Flightradar24, самолет вылетел из Хельсинки в 19:10, начал кружить над Вильнюсом и приземлился в 21:17.

Компания Oro navigacija уточнила, что сообщение о дроне над районом Лепкальнис поступило от Службы авиационной безопасности Lietuvos oro uostai.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столица Литвы на год продлила бесплатный проезд в транспорте для украинских беженцев

"Затем были активированы процедуры безопасности: полеты были ненадолго приостановлены, а после получения информации об отсутствии угрозы движение возобновилось. Мы совместно с другими службами выясняем, какой именно дрон нарушил движение самолетов", - говорится в комментарии компании.

Напомним, в конце августа полеты в Вильнюсском аэропорту также временно приостанавливались из-за дрона. Тогда предполагалось, что он принадлежит частной охранной компании Ekskomisaru biuras, однако ее руководитель Витаутас Лабяцкас это опроверг.

Автор: 

аэропорт (1518) Вильнюс (49) дроны (4534)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ф35 у повітря підіймали?
показать весь комментарий
03.09.2025 12:11 Ответить
Зараз такі часи, що всім нашим партнерам мабуть варто проводити навчання в аеропортах з реагування на інциденти з "невідомим дроном", краще навчальним.
Можна бути впевненим, що дрони рашистів намагатимуться блокувати аерорух, і потрібен досвід реагування, набутий ще в умовах безпеки пасажирів, не очікуючи реальної дронової атаки рашистів.
показать весь комментарий
03.09.2025 12:17 Ответить
припускалося, що він належить приватній охоронній компанії Ekskomisaru biuras, проте її керівник Вітаутас Лабяцкас це спростував

)))
показать весь комментарий
03.09.2025 12:24 Ответить
Де занепокоєність ООН???
показать весь комментарий
03.09.2025 13:21 Ответить
 
 