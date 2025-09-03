Через дрон затримали посадку літака з президентом Литви у Вільнюському аеропорту

Літак Spartan з президентом Литви Гітанасом Науседою на борту деякий час не міг приземлитися у Вільнюському аеропорту через імовірний безпілотник.

Про це повідомляє LRT, інформує Цензор.НЕТ

"Під час наближенні до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника і про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку", - повідомив прессекретар президента Томас Бержинськас порталу 15min.

За даними платформи Flightradar24, літак вилетів з Гельсінкі о 19:10, почав кружляти над Вільнюсом і приземлився о 21:17.

Компанія Oro navigacija уточнила, що повідомлення про дрон над районом Лепкальніс надійшло від Служби авіаційної безпеки Lietuvos oro uostai.

"Потім були активовані процедури безпеки: польоти були ненадовго призупинені, а після отримання інформації про відсутність загрози рух відновився. Ми спільно з іншими службами з'ясовуємо, який саме дрон порушив рух літаків", — йдеться в коментарі компанії.

Нагадаємо, наприкінці серпня польоти у Вільнюському аеропорту також тимчасово призупинялися через дрон. Тоді припускалося, що він належить приватній охоронній компанії Ekskomisaru biuras, проте її керівник Вітаутас Лабяцкас це спростував.