Через дрон затримали посадку літака з президентом Литви у Вільнюському аеропорту
Літак Spartan з президентом Литви Гітанасом Науседою на борту деякий час не міг приземлитися у Вільнюському аеропорту через імовірний безпілотник.
Про це повідомляє LRT, інформує Цензор.НЕТ
"Під час наближенні до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника і про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку", - повідомив прессекретар президента Томас Бержинськас порталу 15min.
За даними платформи Flightradar24, літак вилетів з Гельсінкі о 19:10, почав кружляти над Вільнюсом і приземлився о 21:17.
Компанія Oro navigacija уточнила, що повідомлення про дрон над районом Лепкальніс надійшло від Служби авіаційної безпеки Lietuvos oro uostai.
"Потім були активовані процедури безпеки: польоти були ненадовго призупинені, а після отримання інформації про відсутність загрози рух відновився. Ми спільно з іншими службами з'ясовуємо, який саме дрон порушив рух літаків", — йдеться в коментарі компанії.
Нагадаємо, наприкінці серпня польоти у Вільнюському аеропорту також тимчасово призупинялися через дрон. Тоді припускалося, що він належить приватній охоронній компанії Ekskomisaru biuras, проте її керівник Вітаутас Лабяцкас це спростував.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можна бути впевненим, що дрони рашистів намагатимуться блокувати аерорух, і потрібен досвід реагування, набутий ще в умовах безпеки пасажирів, не очікуючи реальної дронової атаки рашистів.
)))