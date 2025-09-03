УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11264 відвідувача онлайн
Новини Інцидент у аеропорту Вільнюса
646 3

Через дрон затримали посадку літака з президентом Литви у Вільнюському аеропорту

Президент Литви Гітанас Науседа не бачить підстав щодо завершення війни в Україні найближчим часом.

Літак Spartan з президентом Литви Гітанасом Науседою на борту деякий час не міг приземлитися у Вільнюському аеропорту через імовірний безпілотник.

Про це повідомляє LRT, інформує Цензор.НЕТ

"Під час наближенні до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника і про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку", - повідомив прессекретар президента Томас Бержинськас порталу 15min.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували низку регіонів РФ: аеропорти затримали та скасували рейси

За даними платформи Flightradar24, літак вилетів з Гельсінкі о 19:10, почав кружляти над Вільнюсом і приземлився о 21:17.

Компанія Oro navigacija уточнила, що повідомлення про дрон над районом Лепкальніс надійшло від Служби авіаційної безпеки Lietuvos oro uostai.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столиця Литви на рік продовжила безкоштовний проїзд у транспорті для українських біженців

"Потім були активовані процедури безпеки: польоти були ненадовго призупинені, а після отримання інформації про відсутність загрози рух відновився. Ми спільно з іншими службами з'ясовуємо, який саме дрон порушив рух літаків", — йдеться в коментарі компанії.

Нагадаємо, наприкінці серпня польоти у Вільнюському аеропорту також тимчасово призупинялися через дрон. Тоді припускалося, що він належить приватній охоронній компанії Ekskomisaru biuras, проте її керівник Вітаутас Лабяцкас це спростував.

Автор: 

аеропорт (1865) Вільнюс (70) дрони (5412)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ф35 у повітря підіймали?
показати весь коментар
03.09.2025 12:11 Відповісти
Зараз такі часи, що всім нашим партнерам мабуть варто проводити навчання в аеропортах з реагування на інциденти з "невідомим дроном", краще навчальним.
Можна бути впевненим, що дрони рашистів намагатимуться блокувати аерорух, і потрібен досвід реагування, набутий ще в умовах безпеки пасажирів, не очікуючи реальної дронової атаки рашистів.
показати весь коментар
03.09.2025 12:17 Відповісти
припускалося, що він належить приватній охоронній компанії Ekskomisaru biuras, проте її керівник Вітаутас Лабяцкас це спростував

)))
показати весь коментар
03.09.2025 12:24 Відповісти
 
 