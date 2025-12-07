Аеропорт Вільнюса знову призупиняв роботу через повітряні кулі з Білорусі
Ввечері суботи, 6 грудня, аеропорт Вільнюса закривав повітряний простір після фіксації у повітряному просторі повітряних куль з Білорусі.
Про це повідомляє пресслужба аеропорту, інформує Цензор.НЕТ.
Аеропорт призупиняв роботу
"О 18:06 через гібридну атаку Білорусі проти Литви, цивільної авіації та населення - у районах, небезпечних для авіації, було виявлено навігаційні позначки, характерні для повітряних куль - над аеропортом Вільнюса було введено обмеження повітряного простору",- сказано в повідомленні.
Обмеження над аеропортом запровадили о 18:06. Вони діяли до 19:32.
Частина рейсів через обмеження затримувалася або була скасована.
Після зняття обмежень роботу аеропорту було повністю відновлено.
Літаючі об'єкти над аеропортом Вільнюса
- Подібні ситуації у Вільнюському аеропорті трапляються не вперше: 3 вересня через дрон там затримали посадку літака з президентом Литви, а 4 жовтня повітряний простір над летовищем обмежили через виявлення повітряних куль.
- Об'єкти спостерігалися в районі міста Балтої-Воке, а перебої в авіасполученні тривали кілька годин.
- Пізніше Литва висловила офіційний протест Білорусі через порушення свого повітряного простору.
- У Вільнюсі заявили, що 21 жовтня група метеорологічних об'єктів незаконно проникла з білоруської території в повітряний простір країни. Цей інцидент створив загрозу цивільній авіації та змусив змінити роботу аеропорту, що призвело до фінансових збитків.
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