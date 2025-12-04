Контрабандные метеошары из Беларуси: Литва не имеет средств противодействия

Литва пока не имеет эффективных средств для сбивания метеозондов, поступающих из Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое сообщение появилось в эфире литовского общественного вещателя LRT.

Проблемы с противодействием метеозонд

Начальник Генерального штаба Литвы Раймундас Вайкшнорас объяснил, что имеющиеся решения либо неэффективны, либо слишком дороги для массового использования.

"Белорусский режим, поддерживая контрабандистов, пользуется тем, что пока нет четкого противоядия от контрабандных пуль", – сказал он.

Вайкшнорас отметил, что даже прототипы, испытанные в Украине и Литве, показали низкую эффективность. Кроме того, использование обычного оружия, предназначенного для истребителей или дронов, может представлять угрозу для гражданского населения и быстро истощить ресурсы противовоздушной обороны страны.

Воздушная контрабанда

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что страна может закрыть границу с Беларусью, если поток контрабанды с воздушными шарами не остановится. В то же время она подчеркнула, что такое решение следует согласовывать с США.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович добавил, что из-за угрозы метеозондов рассматривается возможность введения чрезвычайного положения.

Как мы писали ранее, Министерство внутренних дел Литвы предложило полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.

Европейский Союз готовит новые санкции против Беларуси из-за регулярных запусков контрабандных воздушных шаров в литовское воздушное пространство.

