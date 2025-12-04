РУС
Новости Воздушные шары Беларуси в Литве
1 732 26

Контрабандные метеошары из Беларуси: Литва не имеет средств противодействия

куля

Литва пока не имеет эффективных средств для сбивания метеозондов, поступающих из Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое сообщение появилось в эфире литовского общественного вещателя LRT.

Проблемы с противодействием метеозонд

Начальник Генерального штаба Литвы Раймундас Вайкшнорас объяснил, что имеющиеся решения либо неэффективны, либо слишком дороги для массового использования.

"Белорусский режим, поддерживая контрабандистов, пользуется тем, что пока нет четкого противоядия от контрабандных пуль", – сказал он.

Вайкшнорас отметил, что даже прототипы, испытанные в Украине и Литве, показали низкую эффективность. Кроме того, использование обычного оружия, предназначенного для истребителей или дронов, может представлять угрозу для гражданского населения и быстро истощить ресурсы противовоздушной обороны страны.

Воздушная контрабанда

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что страна может закрыть границу с Беларусью, если поток контрабанды с воздушными шарами не остановится. В то же время она подчеркнула, что такое решение следует согласовывать с США.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович добавил, что из-за угрозы метеозондов рассматривается возможность введения чрезвычайного положения.

Беларусь (8107) контрабанда (2420) Литва (2687)
Топ комментарии
+10
Вихід - хай літають
04.12.2025 21:16 Ответить
+9
Отакої.....
Нев'їбенна ната просрала війну підарам, кульками!
04.12.2025 21:21 Ответить
+7
Латентна Європа розставила булки підняла лапки і все не можу, їх я думаю можна було взяти як Крим точно, без єдиного пострілу
04.12.2025 21:19 Ответить
Жесть
04.12.2025 21:15 Ответить
Вихід - хай літають
04.12.2025 21:16 Ответить
При срср пробували повернути напрямок течії річок - може напрямок вітру змінити спробувати, якщо немає інших способів...
І це тільки кулі повітряні - навіть ще не дрони!
04.12.2025 21:17 Ответить
Латентна Європа розставила булки підняла лапки і все не можу, їх я думаю можна було взяти як Крим точно, без єдиного пострілу
04.12.2025 21:19 Ответить
латентна європа - це як?
04.12.2025 21:51 Ответить
FVP дрон якій влетить у кулю це проблема ?
04.12.2025 21:20 Ответить
Проблема у тому на якій висоті летить куля .
04.12.2025 21:37 Ответить
Отакої.....
Нев'їбенна ната просрала війну підарам, кульками!
04.12.2025 21:21 Ответить
Рябої кобили сон! Які контрабандисти? Контрабанду не тільки потрібно відправляти, але й зустрічати. Яка вірогідність, що ті гіпотетичні цигарки попадуть в потрібні руки? Але літаки в аеропорту Вільнюса не сідають і не злітають. Раджу міністру Владиславу Кондратовичу звернутися до Мадяра Броуді, він їм допоможе побороти білоруські метеозонди.
04.12.2025 21:22 Ответить
їх вітром несе прямо на адресу, яка маркером на кулі написана.
04.12.2025 21:28 Ответить
"Рябої кобили сон! " . Ні , не сон , а гібридна війна . Одне тільки не зрозуміло , чи дійсно кацапи вішають на зонда цигарки щоб їх не могли напряму звинуватити у вторгненні , чи європейці таким чином розписуються у власній безпорадності , кажучи що це не вторгнення , а банальна контрабанда.
04.12.2025 21:46 Ответить
Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США відтермінувало набуття чинності санкцій проти роздрібного бізнесу російського нафтового гіганта «Лукойл» за кордоном ще на п'ять місяців - до 29 квітня 2026 року...
Вот так работает прапорщик краснофф. Спасибо жителям вашингтонского донбасса за президента пи4дараса!
04.12.2025 21:29 Ответить
Як це не має, а збивати не пробували?
04.12.2025 21:32 Ответить
Ні. Бо це ескалація.
показать весь комментарий
Ага, тоді хай летять кулі, шахеди, ракети... бо це ескалація.
показать весь комментарий
Цікаво - на якій висоті ці зонди летять? Зонд має стандартну величину. Стандартний метеозонд заповнюється стандартною кількістю водню... Логічний висновок - стандарт породжує стандарт. Це означає, що ці зонди летять, більш-менш, на стандартній висоті. Тому пора вже визначиться з типом зброї, який може буть ефективним для боротьби з цими зондами...
04.12.2025 21:35 Ответить
водень в кулях вибухатиме...то ж чимось незначним запальним достатньо
показать весь комментарий
А запускати свої у відповідь не пробували?
04.12.2025 21:46 Ответить
Такі взаємні посилання зондів періодично відбувається між північною та південною Кореями. З Південної Кореї запускають повітряні кулі з антикомуністичною літературою а у відповідь пухляк наказав відправляти величезні контейнери з фекаліями. І після їх збиття південнокорейські сапери змушені їх дослідити на предмет відсутності вибухових речовин. І в США не так давно залітали китайські зонди, які перетнули практично всю їх територію із заходу на схід. Так що історія з цими кулями не нова і постійно удосконалюється.
04.12.2025 22:00 Ответить
Зашибісь. Рашисти Європу повітряними кулями захоплять. А хто вам заважає пускати кулі на моцкву? Підв'язуйте до кожної кулі пів кіло вибухівки і вперед на моцкву. Нехай суки кацапські по норам сидять
04.12.2025 21:50 Ответить
Це вам результат за лизання жопи диктаторам. Тромб зняв з Бульбофюрера санкції. Європа теж відкрила кордони з ***********. Спортивні міжнародні організації теж знімають санкції з рашистів і **********.Бо виявляється спорт поза політикою. Ну так отримуйте, кулі теж поза політикою. Скоро і ракети полетять поза політикою
04.12.2025 22:10 Ответить
А дипломатичні ноти, попередження, санкції, і розрив відносин?
04.12.2025 22:00 Ответить
Та ви що, сміється? Вчить тоді російську мову і одягайте спідниці замість штанів.
04.12.2025 22:02 Ответить
а что ф16 не могут достать эти зонды?или они выше потолка ф16 летают?
04.12.2025 22:04 Ответить
OTAN не тягне????
04.12.2025 22:11 Ответить
А зеніток Литва не має?
04.12.2025 22:35 Ответить
 
 