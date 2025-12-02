Истребители НАТО за неделю трижды поднимались для сопровождения самолетов РФ у границ стран Балтии

24-30 ноября истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии, трижды взлетали для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

Сопровождение самолетов РФ

Отмечается, что на прошлой неделе истребители воздушного патрулирования НАТО поднимались для идентификации самолета Ил-20 в международном пространстве вблизи Калининградской области РФ.

Российский экипаж выключил транспондер и не выходил на связь с Региональным центром управления воздушным движением.

27 ноября, в четверг, истребители воздушного патрулирования совершили полет для идентификации двух Ту-22М3 и двух Су-35, летевших в международном воздушном пространстве с материковой части России.

Что предшествовало

Напомним, три российских бомбардировщика Ту-22М3 27 ноября выполнили учебный полет над Балтийским морем после перелета с авиабазы "Белая" на "Оленья".

