Винищувачі НАТО за тиждень тричі піднімалися для супроводу літаків РФ біля кордонів країн Балтії
24-30 листопада винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір країн Балтії, тричі злітали для виявлення та супроводу російських літаків, що порушили правила польотів.
Про це повідомляє Міністерство національної оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.
Супровід літаків РФ
Зазначається, що минулого тижня, винищувачі повітряного патрулювання НАТО піднімалися для ідентифікації літака Іл-20 в міжнародному просторі поблизу Калінінградської області РФ.
Російський екіпаж вимкнув транспондер та не виходив на звʼязок із Регіональним центром управління повітряним рухом.
27 листопада, в четвер, винищувачі повітряного патрулювання здійснили політ для ідентифікації двох Ту-22М3 та двох Су-35, що летіли в міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії.
Що передувало
- Нагадаємо, три російські бомбардувальники Ту-22М3 27 листопада виконали навчальний політ над Балтійським морем після перельоту з авіабази "Біла" на "Оленья".
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