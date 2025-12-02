Винищувачі НАТО за тиждень тричі піднімалися для супроводу літаків РФ біля кордонів країн Балтії

24-30 листопада винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір країн Балтії, тричі злітали для виявлення та супроводу російських літаків, що порушили правила польотів.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.

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Супровід літаків РФ

Зазначається, що минулого тижня, винищувачі повітряного патрулювання НАТО піднімалися для ідентифікації літака Іл-20 в міжнародному просторі поблизу Калінінградської області РФ.

Російський екіпаж вимкнув транспондер та не виходив на звʼязок із Регіональним центром управління повітряним рухом.

27 листопада, в четвер, винищувачі повітряного патрулювання здійснили політ для ідентифікації двох Ту-22М3 та двох Су-35, що летіли в міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії.

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Що передувало

Нагадаємо, три російські бомбардувальники Ту-22М3 27 листопада виконали навчальний політ над Балтійським морем після перельоту з авіабази "Біла" на "Оленья".

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