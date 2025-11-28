Російські бомбардувальники виконали навчальний політ над Балтійським морем: реакція НАТО

Три російські бомбардувальники Ту-22М3 27 листопада виконали навчальний політ над Балтійським морем після перельоту з авіабази "Біла" на "Оленья". Як повідомляє Цензор.НЕТ, маневр літаків тривав близько п’яти годин.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі польоту російських бомбардувальників

За даними проєкту AviVector, один з Ту-22М3 працював як літак-ретранслятор. Він забезпечував зв’язок між іншими двома бомбардувальниками та командними пунктами.

Російські літаки супроводжували винищувачі Су-27 і Су-35С.

Під час місії країни Балтійського регіону відреагували негайно. У небо піднялися шведські JAS 39 італійські Eurofighter. Вони вилетіли з баз у Швеції та Естонії для контролю повітряної обстановки.

Також читайте: Меркель заперечила заяву про "провину" Польщі та країн Балтії у вторгненні РФ в Україну

Реакція країн НАТО

У повідомленні наголошується: "Винищувачі Швеції та Італії були підняті в повітря для спостереження за російськими літаками та забезпечення безпеки регіону".

Такі перельоти Росії над Балтикою стали регулярними, і країни НАТО постійно фіксують активність російської стратегічної авіації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував ризик можливого нападу Росії на країни Балтії в майбутньому. На його думку, Москва "не шукає нової війни" та буде стримана.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія розглядає демонтаж залізниці до Росії