Російські бомбардувальники виконали навчальний політ над Балтійським морем: реакція НАТО
Три російські бомбардувальники Ту-22М3 27 листопада виконали навчальний політ над Балтійським морем після перельоту з авіабази "Біла" на "Оленья". Як повідомляє Цензор.НЕТ, маневр літаків тривав близько п’яти годин.
Деталі польоту російських бомбардувальників
За даними проєкту AviVector, один з Ту-22М3 працював як літак-ретранслятор. Він забезпечував зв’язок між іншими двома бомбардувальниками та командними пунктами.
Російські літаки супроводжували винищувачі Су-27 і Су-35С.
Під час місії країни Балтійського регіону відреагували негайно. У небо піднялися шведські JAS 39 італійські Eurofighter. Вони вилетіли з баз у Швеції та Естонії для контролю повітряної обстановки.
Реакція країн НАТО
У повідомленні наголошується: "Винищувачі Швеції та Італії були підняті в повітря для спостереження за російськими літаками та забезпечення безпеки регіону".
Такі перельоти Росії над Балтикою стали регулярними, і країни НАТО постійно фіксують активність російської стратегічної авіації.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував ризик можливого нападу Росії на країни Балтії в майбутньому. На його думку, Москва "не шукає нової війни" та буде стримана.
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Хоча, oops... жодна країна Західної Європи (з балтійськими включно) не визнала парашу країною-терористом.
"НАТО - ви жалюгідні боягузи" - емоціональний єврей -кавказець Каспаров на форумі Hlifax security forum ,початок відео .
Кишка тонка в НАТО. Якщо може хтось протидіяти дикій лапотній орді кацапії - то в Европі на це здатна тальки одна країна - Україна.