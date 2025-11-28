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Новини Перехоплення російських літаків
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Російські бомбардувальники виконали навчальний політ над Балтійським морем: реакція НАТО

Російські бомбардувальники пролетіли над країнами НАТО - навчальний політ

Три російські бомбардувальники Ту-22М3 27 листопада виконали навчальний політ над Балтійським морем після перельоту з авіабази "Біла" на "Оленья". Як повідомляє Цензор.НЕТ, маневр літаків тривав близько п’яти годин.

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Деталі польоту російських бомбардувальників

За даними проєкту AviVector, один з Ту-22М3 працював як літак-ретранслятор. Він забезпечував зв’язок між іншими двома бомбардувальниками та командними пунктами.

Російські літаки супроводжували винищувачі Су-27 і Су-35С.

Під час місії країни Балтійського регіону відреагували негайно. У небо піднялися шведські JAS 39 італійські Eurofighter. Вони вилетіли з баз у Швеції та Естонії для контролю повітряної обстановки.

Російські бомбардувальники над Балтійським морем

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Реакція країн НАТО

У повідомленні наголошується: "Винищувачі Швеції та Італії були підняті в повітря для спостереження за російськими літаками та забезпечення безпеки регіону".

Такі перельоти Росії над Балтикою стали регулярними, і країни НАТО постійно фіксують активність російської стратегічної авіації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував ризик можливого нападу Росії на країни Балтії в майбутньому. На його думку, Москва "не шукає нової війни" та буде стримана.

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НАТО (7230) Балтія (406) росія (70371) літак (3102)
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Топ коментарі
+6
Куколди 🤣🤣🤣
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28.11.2025 00:07 Відповісти
+6
Зате пуцин зуб дає, що на Європу нападати не збирається! 😁
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28.11.2025 00:40 Відповісти
+5
Напевне, що літаки-бомбардирувальники Ту-22М3 - не дуже вписуються в категорію гелкоптерів-вертушок (та ще й в одному абзаці)... чи не так, адміни?
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28.11.2025 00:13 Відповісти
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Куколди 🤣🤣🤣
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28.11.2025 00:07 Відповісти
Куколди, до котрих ми просимо щоб нас прийняли, на секундочку...
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28.11.2025 00:48 Відповісти
Пускові точки облетіли ..спонтом ..Трясись Європо
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28.11.2025 00:07 Відповісти
А могли б одного й збить. З формулюванням "Це терористи, які вбивають мирних людей в Україні".

Хоча, oops... жодна країна Західної Європи (з балтійськими включно) не визнала парашу країною-терористом.
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28.11.2025 00:12 Відповісти
У Цензора уже совсем писателей не контролируют. Какие геликоптеры?
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28.11.2025 00:12 Відповісти
Це ж кацапські літаки геї-коптери
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28.11.2025 00:39 Відповісти
Напевне, що літаки-бомбардирувальники Ту-22М3 - не дуже вписуються в категорію гелкоптерів-вертушок (та ще й в одному абзаці)... чи не так, адміни?
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28.11.2025 00:13 Відповісти
Можливо автор публікації Андрій Бурковський з покоління зумерів та йому все одно що дуб, що ясинь, що йух дяді Васін.
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28.11.2025 01:09 Відповісти
"Такі перельоти Росії над Балтикою стали регулярними, і країни НАТО постійно фіксують активність російської стратегічної авіації" (с) - а ...
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28.11.2025 00:16 Відповісти
Реакція НАТО: ми абкакалися літаків 70 років випуску, зараз зберемо екстренне засідання-шмазідання щоб обговорити нашу рішучу занепокоєність і стурбованість.
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28.11.2025 00:17 Відповісти
Зате пуцин зуб дає, що на Європу нападати не збирається! 😁
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28.11.2025 00:40 Відповісти
Прогнозую анексію балтійських країн поки НАТО буде чухати дупу
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28.11.2025 01:09 Відповісти
Не будуть чухати, вони всі дременуть подалі, в Іспанію чи Францію.
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28.11.2025 07:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Ki3r05xFvkE&t=182s

"НАТО - ви жалюгідні боягузи" - емоціональний єврей -кавказець Каспаров на форумі Hlifax security forum ,початок відео .
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28.11.2025 01:39 Відповісти
Європі та США треба працювати над тим щоб СБС ЗСУ, СБУ, ГУР лишили взагалі ерефію можливості піднімати свої бомбардувальники з-за відсутності керосина або знищення які залякують цивілізований світ.
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28.11.2025 07:09 Відповісти
Реакція НАТО була миттєвою. Вони договорилися через 3 дні провести сходняк, чим відповісти кацапам і куди бігти.

Кишка тонка в НАТО. Якщо може хтось протидіяти дикій лапотній орді кацапії - то в Европі на це здатна тальки одна країна - Україна.
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28.11.2025 07:26 Відповісти
 
 