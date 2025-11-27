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Новини Заяви Меркель
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Меркель заперечила заяву про "провину" Польщі та країн Балтії у вторгненні РФ в Україну

меркель

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відкинула звинувачення, що вона раніше частково поклала відповідальність за початок повномасштабної війни Росії проти України на Польщу та країни Балтії.

Про це вона заявила в інтерв'ю німецькому телеканалу Phoenix, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Politico.

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"Фейкові новини"

"Ви повинні називати це фейковими новинами, тобто тим, чого не було сказано взагалі", - заявила Меркель, додавши, що її коментарі нібито були неправильно витлумачені.

"Це була просто дискусія про хронологічний розвиток подій, як вони вже викладені в моїй книзі "Freiheit" [Свобода]. Впродовж цілого року ніхто не мав до цього жодних претензій... А потім здійнявся великий галас, бо майже ніхто вже не читає оригінал", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колишня канцлерка Німеччини Меркель перешкодила українській владі захистити Крим у 2014 році, - екскомандувач ЗС Литви Жукас

На запитання, чи хотіла вона звинуватити у повномасштабному вторгненні Польщу або країни Балтії, колишня канцлерка відповіла: "Ні. Ми всі провалилися — я, всі інші — ми всі не змогли запобігти цій війні, в тому числі в наших переговорах з американцями".

Також експолітикиня заявила, що у 2021 році, за декілька днів до того, як вона винесла пропозицію про новий формат переговорів з РФ під час Європейської Ради, тодішній президент США Джо Байден зустрівся з диктатором РФ: "І я просто не вважала за доцільне, що ми, європейці, не прагнемо до діалогу з Путіним і залишаємо це повністю на розсуд американської адміністрації".

"Ось чому я виступила за цю нову пропозицію, і вона зустріла опір", - додала Меркель, наголосивши, що в її заяві не було "приписування провини" щодо відповідальності за повномасштабну війну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас відповіла Меркель: Єдиний, хто винен у вторгненні в Україну – це Росія

Попередні звинувачення Меркель

  • Нагадаємо, на початку жовтня Меркель заявила, що у 2021 році через Латвію, Литву, Естонію та Польщу нібито не вдалося розпочати новий формат переговорів із Росією, після чого Москва розпочала повномасштабну війну проти України.
  • Колишню канцлерку ФРН розкритикувала низка представників ЄС, країн Балтії та Польщі.

Автор: 

Меркель Ангела (1132) Польща (9343) Балтія (406) путін володимир (25474) війна в Україні (8494)
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Топ коментарі
+10
Стара торговка сардельками честна як всі тельманки яки співпрацювали зі Штазі.
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27.11.2025 22:19 Відповісти
+8
Коли вона впарювала путіну Мінські угоди, один на москві концерти давав, висміював хохлів
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27.11.2025 22:32 Відповісти
+7
Впарював Порошенко з Оландом, а шо там робила ця курма ще велике питання яке з'ясуєтся з роками. А за того поці шо концерти там давав та серів на українців тіки ******** не в курсі.
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27.11.2025 22:37 Відповісти
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Стара торговка сардельками честна як всі тельманки яки співпрацювали зі Штазі.
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27.11.2025 22:19 Відповісти
Коли вона впарювала путіну Мінські угоди, один на москві концерти давав, висміював хохлів
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27.11.2025 22:32 Відповісти
Впарював Порошенко з Оландом, а шо там робила ця курма ще велике питання яке з'ясуєтся з роками. А за того поці шо концерти там давав та серів на українців тіки ******** не в курсі.
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27.11.2025 22:37 Відповісти
Сам віриш тому що написав? Мінськ змастирили, щоб похєрити Будапештський формат, відсторонити США і бритів, і ця курва зіграла головну роль. Якщо вас оминуло, то весною 14-го (березень-квітень) Конгресом США було прийнято ряд законопроектів для підтримки України і виділення допомоги, в т.ч. йшлося про поставки зброї і санкції (на той час Обама вже порішав з арабами обвалити ціну на нафту і підігнав до берегів Турції авіаносну групу США, а в акваторію Чорного моря зайшли кораблі НАТО) - все це в Мінську закопали, знівелювавши страсті.
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27.11.2025 23:26 Відповісти
Ви помиляєтесь - вона не путлєру впарювала, а напару з путлєром Пороху, француз там був для антуражу.
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27.11.2025 23:02 Відповісти
Цю бридку суку судити треба,а в неї інтерв'ю беруть(
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27.11.2025 22:29 Відповісти
Ангела Меркель у 2021 році в останні місяці свого перебування на посаді канцлера ФРН старанно оминала мовчанням зростаючий у Німеччині дефіцит природного газу, домінуючим постачальником якого за роки її правління стала Росія в особі «Газпрому».

Росія через майбутнє завершення «Північного потоку-2» стримувала експорт до Північно-Західної Європи, щоб чинити тиск з метою дострокового введення цього газопроводу в експлуатацію.
Росія, створюючи дефіцит газу, могла спробувати змусити німецьку владу «фактично запустити газопровід» до завершення його сертифікації.
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27.11.2025 22:33 Відповісти
Меркель мовчала про газовий шантаж путіна.
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27.11.2025 22:38 Відповісти
дурний касап почав пускати ракети, тому що страх втратив; бо побачив, що йому належної здачі не зможуть дати
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27.11.2025 23:16 Відповісти
Шмара стара зробила харакірі всій Європі. Якби не її минула політика, пуйло б не насмоктався так грошей, а Європа була б для європейців.
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27.11.2025 23:17 Відповісти
Стара "комсомольська" шалашовка згадала про "гідність"?
Спакойна, обісрана стара падорва, гідність і совість, це як сиамськи близнюки, одне без одного небуває!
Тобі це незагрожує...
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27.11.2025 23:23 Відповісти
Ця мавпа особисто провалилася ще у 2008 році, а потім уже всі інші, постійно задобрюючи кацапа протягом наступних 15 років.
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27.11.2025 23:43 Відповісти
Стара гебешна ************ та пАдруга *****. Це все, що треба знати про цю манду вонючу.
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27.11.2025 23:59 Відповісти
Полковніку Мєркєль нє спіцца. Полковніку сніцца звєзда. Звєзда Гєроярасіі.
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28.11.2025 00:57 Відповісти
 
 