Меркель заперечила заяву про "провину" Польщі та країн Балтії у вторгненні РФ в Україну

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відкинула звинувачення, що вона раніше частково поклала відповідальність за початок повномасштабної війни Росії проти України на Польщу та країни Балтії.

Про це вона заявила в інтерв'ю німецькому телеканалу Phoenix, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Politico.

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"Фейкові новини"

"Ви повинні називати це фейковими новинами, тобто тим, чого не було сказано взагалі", - заявила Меркель, додавши, що її коментарі нібито були неправильно витлумачені.

"Це була просто дискусія про хронологічний розвиток подій, як вони вже викладені в моїй книзі "Freiheit" [Свобода]. Впродовж цілого року ніхто не мав до цього жодних претензій... А потім здійнявся великий галас, бо майже ніхто вже не читає оригінал", - додала вона.

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На запитання, чи хотіла вона звинуватити у повномасштабному вторгненні Польщу або країни Балтії, колишня канцлерка відповіла: "Ні. Ми всі провалилися — я, всі інші — ми всі не змогли запобігти цій війні, в тому числі в наших переговорах з американцями".

Також експолітикиня заявила, що у 2021 році, за декілька днів до того, як вона винесла пропозицію про новий формат переговорів з РФ під час Європейської Ради, тодішній президент США Джо Байден зустрівся з диктатором РФ: "І я просто не вважала за доцільне, що ми, європейці, не прагнемо до діалогу з Путіним і залишаємо це повністю на розсуд американської адміністрації".

"Ось чому я виступила за цю нову пропозицію, і вона зустріла опір", - додала Меркель, наголосивши, що в її заяві не було "приписування провини" щодо відповідальності за повномасштабну війну.

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