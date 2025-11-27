Меркель заперечила заяву про "провину" Польщі та країн Балтії у вторгненні РФ в Україну
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відкинула звинувачення, що вона раніше частково поклала відповідальність за початок повномасштабної війни Росії проти України на Польщу та країни Балтії.
Про це вона заявила в інтерв'ю німецькому телеканалу Phoenix, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Politico.
"Фейкові новини"
"Ви повинні називати це фейковими новинами, тобто тим, чого не було сказано взагалі", - заявила Меркель, додавши, що її коментарі нібито були неправильно витлумачені.
"Це була просто дискусія про хронологічний розвиток подій, як вони вже викладені в моїй книзі "Freiheit" [Свобода]. Впродовж цілого року ніхто не мав до цього жодних претензій... А потім здійнявся великий галас, бо майже ніхто вже не читає оригінал", - додала вона.
На запитання, чи хотіла вона звинуватити у повномасштабному вторгненні Польщу або країни Балтії, колишня канцлерка відповіла: "Ні. Ми всі провалилися — я, всі інші — ми всі не змогли запобігти цій війні, в тому числі в наших переговорах з американцями".
Також експолітикиня заявила, що у 2021 році, за декілька днів до того, як вона винесла пропозицію про новий формат переговорів з РФ під час Європейської Ради, тодішній президент США Джо Байден зустрівся з диктатором РФ: "І я просто не вважала за доцільне, що ми, європейці, не прагнемо до діалогу з Путіним і залишаємо це повністю на розсуд американської адміністрації".
"Ось чому я виступила за цю нову пропозицію, і вона зустріла опір", - додала Меркель, наголосивши, що в її заяві не було "приписування провини" щодо відповідальності за повномасштабну війну.
Попередні звинувачення Меркель
- Нагадаємо, на початку жовтня Меркель заявила, що у 2021 році через Латвію, Литву, Естонію та Польщу нібито не вдалося розпочати новий формат переговорів із Росією, після чого Москва розпочала повномасштабну війну проти України.
- Колишню канцлерку ФРН розкритикувала низка представників ЄС, країн Балтії та Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Росія через майбутнє завершення «Північного потоку-2» стримувала експорт до Північно-Західної Європи, щоб чинити тиск з метою дострокового введення цього газопроводу в експлуатацію.
Росія, створюючи дефіцит газу, могла спробувати змусити німецьку владу «фактично запустити газопровід» до завершення його сертифікації.
Спакойна, обісрана стара падорва, гідність і совість, це як сиамськи близнюки, одне без одного небуває!
Тобі це незагрожує...